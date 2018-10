Nesrovnal stratil najviac. V boji o primátora Bratislavy vedie Mika

Prieskum agentúry FOCUS ukázal tesné výsledky medzi štyrmi kandidátmi.

3. okt 2018 o 12:45 SITA

BRATISLAVA. Najväčšiu šancu stať sa primátorom hlavného mesta SR Bratislavy by mal podľa prieskumu agentúry FOCUS bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika.

Podporu mu vyjadrilo 26,7 percenta respondentov. Na druhom mieste skončil súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s 23,5 percenta a prvú trojicu uzatvára kandidát Matúš Vallo s 21,4-percentnou podporou.

Nesrovnal tak oproti prieskumu z júna/júla 2018 prišiel o asi sedem percent. Mika si polepšil o niečo viac ako tri percentá a Vallo o štyri.

Súčasný starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory Ján Mrva by sa umiestnil štvrtý s 20,2 percenta.

Odpovedalo 800 respondentov

V agentúre FOCUS si prieskum objednal volebný štáb kandidáta na post primátora Bratislavy Matúša Valla. Kandidát ho novinárom predstavil na tlačovej konferencii.

Prieskum robili od 19. do 26. septembra na reprezentatívnej vzorke 800 respondentov, ktorých sa pýtali: "V novembri tento rok budú ďalšie komunálne voľby a v Bratislave sa opäť bude voliť primátor. Ak by sa tieto voľby konali už túto sobotu a kandidovali by nasledovní kandidáti a kandidátky, komu z nich by ste dali svoj hlas?"

Opýtaní reprezentujú dospelú populáciu Bratislavy s trvalým pobytom v meste z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a okresu bydliska.

Desať kandidátov

Kandidátov na post primátora Bratislavy je desať. O post sa chcú okrem súčasného primátora Iva Nesrovnala uchádzať aj starosta bratislavských Vajnôr a mestský poslanec Ján Mrva i viceprimátorka hlavného mesta SR Bratislavy Iveta Plšeková.

O priazeň Bratislavčanov sa budú uchádzať aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, politik Viktor Béreš, advokát Jaroslav Brada (Strana moderného Slovenska), architekt Matúš Vallo či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík.

O kreslo primátora hlavného mesta majú záujem aj Andrej Trnovec za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a Roman Ruhig za Slovenskú národnú jednotu - stranu vlastencov. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.