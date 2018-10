Nesrovnal bilancoval. Bratislave sa darí ako nikdy predtým, tvrdí

Nesrovnal je primátorom Bratislavy od novembra 2014.

3. okt 2018 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Obnovený podchod na Trnavskom mýte, nové električky i posilnenie železničnej dopravy v rámci mesta zaradil primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal medzi zmeny, ktoré počas jeho štvorročného šéfovania v Bratislave vidieť.

Patria sem podľa neho aj čistota verejných priestranstiev, tabule s informáciami o odchode spojov na zastávkach MHD i elektrobusy.

Primátorský odpočet

V rámci dnešného odpočtu štyroch rokov na poste primátora hlavného mesta tiež spomenul, že Bratislava zaznamenala pokrok v mestskej hromadnej doprave.

„Bratislave sa darí ako nikdy predtým,“ vyhlásil Ivo Nesrovnal.



Pred novinármi tiež medzi zmeny, ktoré vidieť, zaradil aj dvesto kilometrov nových ciest a obnovené chodníky. Pripomenul tiež, že počas jeho vedenia sa znížila zadlženosť Bratislavy.

Nesrovnal v období šéfovania hlavnému mestu bojoval proti špine v meste a grafitom. „Naozaj nemám rád špinu, hlavne tú, ktorá by nás neobťažovala, ak by sa ju ľuďom chcelo odstrániť. Samozrejme, živé mesto nikdy nebude sterilné,“ zdôraznil.



Podchod na Trnavskom mýte obnovila spoločnosť Immocap Group. Celková výška investície na revitalizácii podchodu predstavovala 3,7 milióna eur, z toho spoločnosť Immocap Group investovala 2,5 milióna eur a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 1,2 milióna eur. Cieľom bolo kompletne ho vynoviť nielen po funkčnej stránke, ale aj architektonickej, a zmeniť ho na bezpečný verejný priestor. Rekonštrukcia podchodu trvala necelý rok.



Od júna na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Senec obojsmerne premáva 56 nových osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Cieľovými, resp. východzími stanicami v hlavnom meste sú Nové Mesto a tiež Petržalka. Zahustenie osobnej vlakovej dopravy v okolí Bratislavy je súčasťou letnej zmeny cestovného poriadku.

Vallo: Rozvoj určujú developeri

Ako agentúru SITA informoval kandidát na post bratislavského primátora Matúš Vallo, Ivo Nesrovnal „nedokázal splniť väčšinu svojich sľubov, ktoré Bratislavčanom pred štyrmi rokmi prisľúbil.“

Developeri podľa neho určujú rozvoj Bratislavy, mesto nemá výškovú reguláciu a doprava sa zhoršuje.

„Ivo Nesrovnal nedokázal presadiť v zastupiteľstve kľúčové zmeny, spustenie parkovacej politiky a ani prvýkrát zákaz hazardu,“ poznamenal Vallo.

Opäť kandiduje

Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ako nezávislý kandiduje aj v novembrových komunálnych voľbách.

Dokončiť by chcel to, čo začal, patrí sem napríklad obnova Hlavnej stanice. V ďalších rokoch chce, aby jazdila električka aj do mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, do Devínskej Novej Vsi i na koniec Petržalky.

Ivo Nesrovnal je primátorom Bratislavy od novembra 2014. V komunálnych voľbách získal 50 630 voličských hlasov.

Za ním skončil bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik so ziskom 40 481 hlasov. Milan Kňažko získal 35 562 hlasov. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj kandidátov na post primátora Bratislavy Václava Miku a Jána Mrvu, i niektorých bratislavských mestských poslancov.