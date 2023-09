Pri školách na Vazovovej a Mudroňovej testujú novú geometriu križovatiek

Na vyťaženej bratislavskej križovatke pri Blumentáli dôjde k zmene organizácie dopravy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Umožniť bezpečne vyložiť deti z auta pri vstupe do školy, motivovať deti chodiť pešo či zmeniť ulice v okolí škôl na príjemnejší a veselší priestor. S takýmto zámerom upravuje Metropolitný inštitút v Bratislave okolie vybraných základných škôl v rámci projektu Mesto pre deti. Súvisia s tým aj zmeny v doprave.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výraznejšie zmeny nedávno prebehli pri základných školách Vazovova a Mudroňova. V ich blízkosti vyznačili miesta na vyloženie detí, spomalenie dopravy a zmeny cirkulácie, a MIB tu využil aj prvky taktického urbanizmu.

Kým na zlepšenie bezpečnosti pri vykladaní detí sú pozitívne reakcie, na zhodnotenie dopravných zmien je podľa vedenia zapojených škôl ešte priskoro.

V článku sa dočítate: ako funguje taktický urbanizmus,

pri ktorých bratislavských ZŠ došlo k zmenám,

čo konkrétne sa mení na Vazovovej a Mudroňovej,

aké ďalšie projekty pre deti MIB robí.

Školská ulica aj maľby na asfalte

V zahraničí je bežnou praxou, že na zvýšenie bezpečnosti v okolí škôl sa vytvárajú školské ulice, kde sa v časoch, keď deti prichádzajú do školy, zakáže vjazd áut do ulice. MIB na konci minulého školského roka testoval tento režim pred základnou školou na Nevädzovej ulici v Ružinove, ktorú pre autá uzavreli od 7.30 do 8.00 hod.

Od septembra k nej pribudla Plickova ulica vedúca k základnej škole Plickova v Rači. „Tá je výsledkom snahy mestskej časti Rača, ktorej sme pomohli s konzultáciami pri štúdii možnej rannej uzávery,“ vraví hovorkyňa MIB Michaela Pavelková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Test prvej školskej ulice dopadol na jednotku, projekt možno dostane trvalú podobu Čítajte

Takéto riešenie sa však nedá aplikovať na frekventovaných uliciach, na akých sú ZŠ Vazovová a ZŠ Mudroňová v Starom Meste. Od septembra však pri oboch školách testujú novú geometriu križovatiek.