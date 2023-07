Test prvej školskej ulice dopadol na jednotku, projekt možno dostane trvalú podobu

V rannej špičke vytvorili zónu bez áut.

Školské ulice sú bežnou praxou v mnohých krajinách. Typickým príkladom je Spojené kráľovstvo a najmä Londýn. Postupne sa zavádzajú aj v Belgicku, vo Francúzsku a zavádza ich aj Praha.

Pilotný projekt školskej ulice testoval v júni pri Základnej škole na Nevädzovej v Ružinove Metropolitný inštitút Bratislavy. Príjazdovú cestu ku škole na celý mesiac uzavreli pre motorové vozidlá v pracovné dni od 7.30 do 8.00 hod, keď deti prichádzajú do školy.

Po skúšobnom mesiaci sú výsledky dobré, na školskú ulicu si zvykli deti, ich rodičia aj vodiči v okolí. Ešte tento mesiac bude MIB rokovať s mestskou časťou Ružinov a Krajským dopravným inšpektorátom o tom, či projekt dostane trvalú podobu.

Do budúcnosti mesto plánuje zaviesť školské ulice aj pred inými školami a vyskúšať aj ďalšie intervencie, ktoré by zvýšili bezpečnosť detí.

Pilotný projekt

Základná škola na Nevädzovej bola vybraná ako jedna z desiatich škôl, s ktorými MIB tento rok pracoval. „Zistili sme, že to bude skvelý priestor na otestovanie konceptu školskej ulice z viacerých dôvodov,“ hovorí manažérka projektu Sandra Štasselová.

„Veľa rodičov už deti vodilo do školy pešo, ale mnohí z nich v dotazníkoch indikovali, že nepovažujú okolie školy za veľmi bezpečné a ocenili by opatrenie, ktoré by bezpečnosť radikálnejšie zvýšilo.“

V článku sa dočítate:

Aké výhrady mali rodičia - šoféri

Čo bude ďalej

Aké ďalšie intervencie na zvýšenie bezpečnosti detí inštitút realizoval.

Pri iných mapovaných školách je viac rodičov, ktorí vozia deti autom, zavedenie školskej ulice by v takom prípade mohlo vytvoriť konfliktnejšiu situáciu, pretože by obmedzilo veľkú časť z nich.

Opatreniu na Nevädzovej priala aj dopravná situácia, samotná ulica je jednosmerná, ráno dopravu tvorili hlavne rodičia, ktorých autá stáli v oboch smeroch v zápche. Problémom bolo to, že autá, ktoré priviezli deti pred školu, sa museli otočiť na malom priestore, kde sa stretávali s chodcami.

Metropolitný inštitút zmapoval, v akej vzdialenosti bývajú žiaci školy. Väčšina žiakov z Nevädzovej býva v rámci jedného urbanistického bloku, deti tak cestou do školy nemusia prechádzať cez žiadnu veľkú cestu a ísť pešo je pre ne prijateľná možnosť.

Štasselová zdôrazňuje, že pred zavedením rannej uzávery pre autá sa na to pýtali samotných rodičov, ktorí chodia autom. „Štyri pätiny vodičov povedali, že by boli za.“ Projekt mal aj podporu riaditeľky školy, ktorá po opatreniach na zníženie chaosu pred školou volala už dlhšie.

Samotná intervencia prebiehala tak, že za križovatkou so Sedmokráskovou pred úsekom vedúcim k bráne školy osadili dopravné značenie zakazujúce vjazd motorovým vozidlám od 7.30 do 8.00 v pracovné dni a pred križovatkou vyznačili drop-off zónu na rýchle vystúpenie detí z vozidla.

Od drop-off zóny vedie bezpečný priechod pre chodcov. Ulica, cez ktorú deti prechádzajú, je tiež jednosmerka a doprava je tu nízka. Za priechodom vedie ku škole chodník.

Zo samotnej križovatky sa stal kruhový objazd, kde sa autá jednoducho otočia a vrátia späť. „Takže to, čo sa dialo predtým pred školskou bránou, kde sa vytáčali autá, sa udeje bez nejakého chaosu tu,“ dodáva Štasselová.

Pri vyzdvihovaní deti zo školy v poobedných hodinách už zákaz vjazdu neplatí. Vodiči majú vyhradených pred školou niekoľko parkovacích miest, kde môžu na deti čakať a kde sa môžu otočiť.

Prvý pokus dopadol dobre

Napriek tomu, že školské ulice sú bežnou súčasťou iných miest, v Bratislave išlo o bezprecedentnú situáciu, inštitút k nej tak pristupoval.

„Zavedeniu opatrenia predchádzala participácia, rozprávali sme sa s komunitou, zbierali sme ich dáta. Distribuovali sme dotazník pre rodičov, kde sme zisťovali, ako ich deti chodia do školy, koľko majú rokov, kde bývajú, mapovali sme celé ich dopravné správanie,“ vysvetľuje Štasselová.

„Spolu s dopravným inžinierom z Prahy sme vytvorili riešenie, ktoré syntetizovalo dáta z dotazníku a premietlo potrebné zmeny do priestoru.“

Nový dopravný režim na Nevädzovej fungoval v režime testovania. „Nie je to trvalé opatrenie, čím sme chceli dať rôznym inštitúciám, ktoré sú na tom zúčastnené, mestskej časti a krajskému dopravnému inšpektorátu signál, že hľadáme najlepšie riešenie a podľa toho, čo vzíde z testovania, urobíme finálne rozhodnutie ako docieliť bezpečný vstup do školy pre deti,“ objasňuje projektová manažérka.

Testovací režim sa začal na Deň detí, počas júna sa zbierali dáta. Spätnú väzbu dalo 99 rodičov, najmä tí, ktorí vozili deti autom. Do pôvodného stavu by ulicu chcelo vrátiť len desať percent z nich.

Z prieskumu vychádza, že vzrástol počet rodičov, ktorí cestu do školy vnímajú ako bezpečnú, najmä preto, že zmizlo nebezpečenstvo z toho, že sa autá otáčali pred bránou. Svoje dopravné správanie podľa dotazníkov zmenilo 15 percent vodičov.

„Vidíme dokonca, že mnohí rodičia, ktorí chodili autom, začali chodiť pešo a napriek tomu, že sme im vstúpili do ich životného štýlu alebo ranného režimu, tak túto zmenu vnímajú pozitívne,“ dodáva Štasselová.