Kvety nemusia priletieť lietadlom, dokazujú v Borinke

Kvetinová farma pri Bratislave ponúka sezónne kvety ako alternatívu ku komerčne pestovaným kvetom

Kvety, ktoré bežne ponúkajú v kvetinárstvach, veľmi pravdepodobne precestovali tisícky kilometrov a možno denné svetlo za svojho "života" ani nepocítili. Krásne kvety sa dajú dopestovať aj na Slovensku. Dokazuje to aj malá kvetinová farma La Borinka neďaleko Bratislavy. Jej španielsky znejúci názov odkazuje na pôvod manžela Daniely Baños, Hernana, ktorý pochádza z Argentíny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Chceli sme ponúknuť lokálne dopestované kvety ako alternatívu ku komerčne pestovaným kvetom z dovozu,“ vysvetlila Daniela Baños počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, prečo sa rozhodli založiť kvetinovú farmu. „Krásne kvety na rez sa dajú vypestovať aj na Slovensku. Sezóna je od apríla až do prvých mrazov.“

Inšpiráciu čerpali hlavne vo Veľkej Británii, kde sa trend kvetinových fariem rozmohol po vystúpení Británie z Európskej únie, keď sa transport rezaných kvetov natoľko predĺžil, že niektoré z nich ho ani nemusia prežiť. Ďalším dôvodom je zmena v myslení ľudí, ktorí dnes uprednostňujú kúpu ekologicky a lokálne dopestovaných kvetov.

V článku sa dočítate prečo zákazníkom La Borinky nepredajú tulipány v auguste ako na letničky aby skôr kvitli čím ekologicky hnojiť

„Počas workshopu v Anglicku sme zistili, že kvetinová farma môže efektívne fungovať aj na takom malom pozemku, ako je náš, bez veľkých skleníkov,“ spomína Daniela Baños. „A tak sme do toho pustili.“

Ekologickým spôsobom pestujú trvalky, letničky, trávy, byliny aj bylinky. Obľubujú hlavne kvety s lúčnym charakterom, ktoré majú blízko k okolitej krajine a produkujú peľ. Z kvitnúcich kvetov viažu kytice, aranžujú kvetinové dekorácie na svadby a iné slávnostné príležitosti.

Na začiatku bola kvetinová lúka

Manželia sa do domu na pozemku, kde stál dom Danieliných starých rodičov v Borinke, nasťahovali v roku 2020. Hneď prvý rok vysadili v pôvodnom jablkovom sade kvetinovú lúku. Kvety, ktoré im tu vyrástli, ich očarili a postupne pridávali ďalšie plochy kvetov. Nasledujúcim prirodzeným krokom bolo podeliť sa o túto krásu so širším okolím. Z kvetov začali viazať kytice, ktoré najprv putovali najmä ich rodinným príslušníkom, známym, kamarátom, kolegom v práci.

„Tieto divoké kvety a kytice sú krásne. Cítiť z nich sviežosť, autenticitu a prírodu,“ hovorí Bañosová, ktorá študovala trvalo udržateľný rozvoj a ekológiu.

Potom prišli prvé objednávky a finálne rozhodnutie založiť kvetinovú farmu. Rok 2021 dnes nazývajú nultým ročník. Počas neho si vyskúšali „kvetinové farmárčenie“ pre radosť. Nasledujúci rok už išli do toho naplno a tento rok si už prenajali, pár krokov od domu, ďalšie dve políčka. Na jednom pestujú kvety určené na sušenie a na druhom populárne dhálie - georgíny.

Kvety z Borinky ponúkajú ako alternatívu ku komerčne pestovaným kvetom z dovozu, ktoré sú pestované tak, aby prečkali transport a z dôvodu napúšťania konzervantmi strácajú svoju divokosť aj vôňu.

„Ak niekto chce v auguste tulipány, tak toho neuspokojíme,“ konštatuje Daniela Baños. Nejdú ani do veľkoskladu tulipány pre takéhoto zákazníka nakúpiť. „Povieme mu, že nás to síce mrzí, ale že my proste takto nepracujeme. Samozrejme sa mu snažíme ponúknuť alternatívu a vysvetliť mu výhody sezónnych kvetov.“

Ekologicky a udržateľne

Na svojom pozemku si vyskúšali zakladanie záhonov orebným aj bezorebným (no-dig) systémom. Jednu časť pozemku poorali, ručne z neho povyťahovali burinu a navozili kompost. Druhú časť iba pokosili a postupne naň navrstvili kartón a kompost.

„Zakladanie záhonov orebným systémom je veľmi náročné na čas a zakladanie záhonov no-dig systémom je veľká záťaž na peňaženku, lebo potrebujete tony a tony kompostu, ktorý musíte kúpiť, doviezť a navrstviť do záhonov,“ vysvetľuje Daniela Baños. Na kvalitu vypestovaných kvetov však pôsob zakladania nemá vplyv, no dig systém je šetrnejší k pôdnemu životu.

Pri pestovaní kvetov na rez nepoužívajú mulčovaciu fóliu na zabránenie rastu buriny. Na tento účel im dostatočne poslúži napríklad aj pokosená tráva od susedov. Burinu trhajú ručne.

„Moja mama je našou veľkou pomocníčkou, či už s udržiavaním buriny na znesiteľnom minime, alebo pri pomoci s účtovníctvom,“ prezrádza Daniela Baños detaily z fungovania farmy.

Kvety sadia veľmi blízko pri sebe, vo veľmi malom spone.

„Tak sa rastliny ťahajú do výšky, čo nám vyhovuje, lebo do kytíc potrebujeme dlhé stonky. Navyše, hustý porast si drží vlhkosť a nerastie v ňom burina alebo len v akceptovateľnom množstve,“ hovorí s tým, že len na začiatku musia postrážiť, aby burina neprerástla kvetinky.

Dnes v jednom záhone pestujú letničky a v druhom trvalky ako napríklad margaréty, okrasné cesnaky, rebríčky či tanacetum. Pri plote rastú ruže druhu David Austin Roses. Okrem toho, že netrpia žiadnymi chorobami, krásne voňajú. Čo už nemusí byť prípad „technologicky“ pestovaných ruží.