Cez víkend sprístupnia v Bratislave desiatky parkov a záhrad

Opäť bude možné nahliadnuť aj do súkromných záhrad.

O to, že vzácna Kochova záhrada nezanikla, sa zaslúžili práve organizátori Víkendu otvorených parkov a záhrad. (Zdroj: Národný Trust)

Zachovanie Kochovej záhrady v Bratislave je jedným z najväčších úspechov, ktoré sa organizátorom populárneho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad od roku 2007, keď sa konal jeho prvý ročník, podarilo doteraz dosiahnuť.

„Pokiaľ by sme každoročne neorganizovali lektorované prehliadky tejto jednej z najautentickejších historických záhrad na Slovensku a neupozorňovali, že v Bratislave máme takúto unikátnu záhradu, tak možno by už ani neexistovala,“ hovorí Michaela Kubíková, iniciátorka podujatia a riaditeľka neziskovej organizácie Národný trust.

Minulý rok hlavné mesto Bratislava získalo vzácnu záhradu, ktorá bola dlhé roky pod zámkom a bez riadnej údržby, do svojho vlastníctva a pripravuje jej komplexnú obnovu.

V článku sa dočítate aká je téma 15. ročníka Víkendov otvorených parkov a záhrad,

ktoré zaujímavé miesta v Bratislave a okolí, inak neprístupné, sa bude dať navštíviť,

ako sa mení prístup k záhradám a parkom,

prečo je dôležité, aby záhrady mali svojho záhradníka.

Kochova záhrada býva jednou z najpopulárnejších lokalít sprístupnených počas Víkendu otvorených parkov a záhrad.

Pätnásty ročník tohto podujatia, ktoré sa uskutoční prvý júnový víkend 2. – 4. júna, sa bude dať nahliadnuť do rekordných 120 parkov a záhrad po celom Slovensku a ponesie sa v znamení témy „melódie záhrad“. Súčasťou podujatia bude tiež súťaž Poďte s nami do záhrady.

„Zvuky prírody ako spev vtákov, bzučania hmyzu, šumenie vetra či vody, ale aj hudba, ktorá bola dôležitou súčasťou spoločenského života v záhradách, sú elementy, ktoré spájajú ľudí z rôznych kultúr a z rôznych národov,“ hovorí Kubíková.

Podľa nej je to univerzálna téma, ktorá je aplikovateľná v ktorejkoľvek záhrade a krajine a organizátori z celého Slovenska sa jej chopili nadšením. Pripravili množstvo aktivít, od lektorovaných prehliadok s ornitológmi a rôznych koncertov, v spolupráci so základnými umeleckými školami, až po koncerty s profesionálnymi umelcami.

Napríklad bratia Geišbergovci vystúpia na hrade Červený kameň, v záhrade Slovenskej katolíckej charity vystúpi Andrea Bučko.

Poznávanie rastlín v Prueger - Wallnerovej záhrade. (zdroj: Archív Národný Trust)

„V arboréte v Nitrianskom Hrádku pripravili lektorovanú prehliadku, či môžeme počuť stromy,“ upozorňuje na kreatívny prístup organizátorov Kubíková.

„Každý zo zaregistrovaných parkov, záhrad, ovocných sadov, zelených námestí, historických cintorínov, arborét alebo botanických záhrad je niečím zaujímavý – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene,“ hovorí Kubíková.

Kam sa pôjde v Bratislave

Len v Bratislave to bude 27 zelených lokalít. Sprievodkyňa a odborníčka na hudbu a hudobných skladateľov Zuzana Godárová bude sprevádzať počas prehliadky Záhrada – múza pre hudbu. Návštevníkov zavedie do záhrady Múzea Jána Cikkera, pristavia sa pri bráne domu Ľudovíta Rajtera, spoluzakladateľa a šéfdirigenta Slovenskej filharmónie, navštívia miesta spojené s nestorom slovenskej hudby – Jánom Levoslavom Bellom a vďaka ochote rodiny Eugena Suchoňa nahliadnu aj do záhrady, kde tvorca prvej slovenskej národnej opery zvykol oddychovať.