Predstavili urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Nacitlivejšie témy sú pre obyvateľov zeleň a zahusťovanie sídliska.

Magistrát už roky pripravuje urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi (CRO) Petržalky, ktorá bude podkladom na zmenu súčasného územného plánu. Aktuálna podoba štúdie, ktorá sa začala formovať v roku 2013 na základe petície proti štvoroprúdovej ceste, dnes reaguje na päť ďalších petícií a tisíce pripomienok občanov.

Petržalčanom ju v utorok v DK Zrkadlový háj predstavili architekt Viktor Kasala, hlavný architekt mesta Bratislavy Juraj Šujan a autor štúdie profesor Bohumil Kováč.

Štúdia rieši územie s rozlohou 165 hektárov v oblasti vymedzenej na severe Bosákovou ulicou, z juhu železnicou popod Janíkov dvor. Rozdelené je na sedem častí, ktorým sa štúdia venuje aj jednotlivo. Predovšetkým však určuje širšie vzťahy v oblasti a je kompromisom medzi požiadavkami Petržalčanov a požiadavkami na rozvoj štvrte.

Obyvatelia sú citliví na každý zásah do okolia ich domov, boja sa, že im pred oknami narastú nové budovy a sídlisko stratí svoj zelený charakter.

Zmena územného plánu však ešte nie je definitívna. Verejnosť bude mať možnosť opätovne vstupovať do procesu a prinášať pripomienky v ďalších fázach plánovania.

V článku sa dočítate ako mala Petržalka pôvodne vyzerať,

ako sa tvorila a vyvíjala urbanistická štúdia,

aké má byť nezastavateľné pásmo okolo Chorvátskeho ramena

aké možnosti na rozvoj ponúkne upravený územný plán,

kam môže Petržalka smerovať v budúcnosti.

Štúdia začala petíciou

Východiská štúdie siahajú do roku 1962, keď bol vytvorený nový územný plán mesta Bratislava, ktorý počítal so zástavbou na druhom brehu Bratislavy. Zo súťaže, ktorú vyhlásilo mesto, vzišla fúzia troch návrhov.

„Celá kompozícia mestskej časti Petržalka je postavená na centrálnej osi, ktorá mala poňať najvýznamnejšiu občiansku vybavenosť v tomto okolí, najdôležitejšie verejné priestory a mala byť prepojená s mestom metrom vedeným centrom tejto osi súbežne so štvorprúdovou komunikáciou,“ vysvetľuje architekt Viktor Kasala.

Tieto koncepcie sa nenaplnili a práve územie centrálnej osi ostalo dlho ležať ladom, najmä po roku 1989, keď bola vyhlásená stavebná uzávera. Výstavba sa preto orientovala skôr do okrajových častí a myšlienku metra nahradila električka, čím vznikla požiadavka na zníženie zástavby.

V roku 2013 sa občania v petícii jasne vyjadrili proti plánovanej štvorprúdovke súbežnej s električkou. Mesto na to reagovalo vyhlásením urbanistickej súťaže na štúdiu, ktorá by dala podklady k zmene územného plánu. Súťaž vyhral profesor Kováč so svojím tímom.