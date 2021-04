Bratislava chce zabrániť preplneným cestám, zlacní ročný lístok

Väčšina lístkov MHD zdražie, 15-minútový prestane platiť.

6. apr 2021 o 12:42 (aktualizované 6. apr 2021 o 14:47) SITA

BRATISLAVA.V bratislavskej MHD od júla porastú ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov i tých na jednu cestu. Výnimkou je ročný predplatný cestovný lístok, ktorý, naopak zlacnie o 25 percent, z aktuálnych 264,2 na 199 eur.

Medzi lístkami na jednu cestu si už cestujúci nebudú môcť vybrať 15-minútový. Vyplýva to z cenníka Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktoré poskytlo hlavné mesto.

Chcú motivovať ľudí

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v utorok vysvetlil, že znížením ročnej električenky chcú motivovať ľudí, aby po zlepšení epidemiologickej situácie využívali na prepravu po hlavnom meste opäť verejnú dopravu a nezaplnili cesty svojimi autami.

Dôvodom je aj plánované jesenné spustenie prvých zón v rámci celomestskej parkovacej politiky.

„Keď sa ľuďom skončí home office, začne sa neúmerné zaťaženie automobilovou dopravou, pre nás zostáva jasnou alternatívou MHD," uviedol primátor a dodal, že zníženie ceny ročného predplatného na sumu 199 eur, predstavuje pokles o 25 percent.

„Dva a pol roka bojujeme o to, aby sme mali viac ľudí v MHD. Pracujeme na tom, aby naša MHD bola čistejšia a bezpečnejšia, montujú sa nové klimatizácie a kamery, a tiež aby bola rýchlejšia," skonštatoval Vallo a dodal, že od júla bude bratislavská MHD aj lacnejšia.

„Vieme, že toto je typ lístka, ktorý používa 40-tisíc Bratislavčanov, sú to presne tí ľudia, ktorí MHD využívajú najviac, a som presvedčený, že nová cena priláka aj ďalších," doplnil s tým, že zmeny nastanú aj v iných druhoch lístkov, niektoré zdražejú a iné sa zrušia. Mesto uvažuje aj o zrušení Bratislavskej mestskej karty.

Väčšina lístkov MHD zdražie

Cena 30-minútového lístka by mala zostať nezmenená a za základný lístok by mal cestujúci zaplatiť 0,90 eura. Ceny v rozmedzí niekoľkých centov porastú pri papierových i elektronických lístkoch od 60 do 150 minút v zónach IDS BK tri až desať. Základný sieťový lístok (180 minút) sa má zo súčasných 3,60 zdražiť na 4,10 eura.

Ceny porastajú aj pri denných cestovných lístkoch. Základný 24-hodinový pre bratislavské mestské zóny 100 a 101 z 3,50 na štyri eurá, pri elektronickom lístku z 3,15 eura na 3,70 eura. Základný 72-hodinový má zdražieť o euro na deväť eur. Porastú aj ceny predplatných cestovných lístkov, okrem ročnej električenky.

Základný sedemdňový predplatný lístok pre bratislavskú MHD vyjde na 12 eur, v súčasnosti stojí 10,40 eura. Základný mesačný (30-dňový) lístok by už nemal stáť 26,90 eura ale 30 eur a základný 90-dňový by mal zdražieť zo 72,30 eura na 80 eur.

Zmeny aj na úrovni kraja

Zvýhodnenie cestovného pripravuje aj Bratislavský samosprávny kraj na prímestských linkách. Rovnako chce zabrániť nadmernému zaťaženiu ciest po uvoľnení opatrení.

„Chceme ľudí motivovať, aby začali s dôverou využívať naše červené autobusy Slovak Lines," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

„Čo sa týka železníc, tam viac urobiť nemôžeme. Budeme však apelovať na štátnu firmu, aby neznižovala počty spojov," doplnil Droba s tým, že BSK pokračuje tiež vo výstavbe Park & Ride miest.

„Minulý rok sme odovzdali štyri takéto miesta, tento rok chceme otvoriť ďalšie dve alebo tri," dodal.

Pribudnú aj ďalšie pruhy pre autobusy

Zľavnený ročný predplatný lístok bude platiť u všetkých dopravcov zapojených do systému Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

„Výhodnejšiu cenu ročných predplatných lístkov budú môcť využiť cestujúci aj v regionálnych zónach IDS BK," doplnili zástupcovia magistrátu s tým, že lacná ročná električenka bude atraktívna aj pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú autom.

Držitelia predplatného lístka na MHD budú môcť parkovať na záchytných parkoviskách za zvýhodnenú cenu. Mesto chce pokračovať aj v opatreniach pre rýchlejšiu dopravu MHD.

„Zaviedli sme 10 kilometrov BUS pruhov. V nasledujúcich mesiacoch zavedieme ďalšie úseky s preferenciou MHD, vďaka ktorej bude verejná doprava rýchlejšia a spoľahlivejšia," uzavrel magistrát.