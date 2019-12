V Karlovej Vsi po viac ako polroku opäť jazdia električky

Električky jazdia zatiaľ iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi.

19. dec 2019 o 12:59 (aktualizované 19. dec 2019 o 13:10) SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves vo štvrtok 19. decembra spustili po viac ako polroku premávku električiek.

Úsek rekonštruovanej trate od zástavky Molecova po obratisko v Karlovej Vsi mali pôvodne spustiť už v septembri, práce sa však omeškali z dôvodov zle zakreslených inžinierskych sietí a sporu s majiteľmi pozemku, kde je umiestnená trakčná meniareň.

Modernizácie trate

„Od rána jazdia električky, prebehlo ešte rýchle testovanie a rýchlosť električiek nie je obmedzená. Cestujúci nijakým spôsobom nepocítia, že to je napájané z alternatívneho zdroja. Tisíce Karlovešťanov, ktorí využívali toto spojenie s centrom, sa dnes k nemu môžu vrátiť a to ma teší najviac. Budú, ale pokračovať niektoré dokončovacie práce," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Pre nás je dôležité, že zástavky sú funkčné, a že električka jazdí. Tieto práce nebudú mať žiadny vplyv na funkčnosť premávky električiek. Chcem sa poďakovať všetkým obyvateľom za trpezlivosť, ktorých sa táto výrazná rekonštrukcia dotkla,“ dodal.



Počas modernizácie trate, ktorá sa začala koncom júna 2019, odstránili komplet staré koľajnice a trolejové vedenie, koľajový zvršok a následne odťažili aj starý koľajový spodok.

Vybudovalo sa nové podložie, osadili nové stĺpy trakčného vedenia, položili 9 520 metrov nových koľajníc, natiahli 4 860 metrov nového trolejového vedenia, použili 3 500 kubíkov betónu na pevnú jazdnú dráhu. Taktiež osadili nový mobiliár s USB portami na lavičkách.

„Väčšina trate bude pokrytá zeleným kobercom zo sukulentov rodu Sedum (Rozchodník), ktorý zníži hladinu hluku a zároveň bude tlmiť prehrievanie mesta. V čase najväčšieho nasadenia bolo denne na stavbe 250 - 300 pracovníkov,“ povedal Vallo.

Rekonštrukcia meškala

Zdržanie rekonštrukčných prác spôsobili viaceré okolnosti. Prvé zdržanie spôsobili objektívne prekážky – zle zakreslené inžinierske siete nachádzajúce sa v inej hĺbke ako v nákresoch a tiež siete neznámych vlastníkov.

Tieto si vyžiadali aj zmeny v projektovej dokumentácii. Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré chce mesto riešiť zmluvnou pokutou.

Finálne spustenie prevádzky zdržal spor s majiteľmi pozemkov pod meniarňou v Dolných Krčacoch, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate.



Popri prevádzke električiek majú ešte pokračovať niektoré dokončovacie práce. Na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia.

Dokončovať plánujú aj vegetačné úpravy a na zastávke Karlova Ves (po novom Kútiky) ešte osadia nové výťahy.

Lávku pre chodcov Nad Lúčkami dokončia na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie. Všetky tieto dokončovacie práce plánujú robiť v januári a v prípade vegetácie a komunikácií na jar, hneď, ako to umožní počasie.

Nápomocní informátori

Najvýznamnejšie zmeny v organizácii metskej hromadnej dopravy zahŕňajú prevádzku električkových liniek č. 4 a 9 do Karlovej Vsi.

Po otvorení druhej etapy v roku 2020 taktiež predĺžia linku 4 až do Dúbravky a do spustenia prevádzky električky do Dúbravky dvojnásobne DPB posilňuje náhradnú autobusovú linku X5.

Linku č. 1 do Petržalky nahradí linka 3 z dôvodu potreby presunúť všetkých 30 obojsmerných električiek, ktorými disponuje DPB, na obsluhu úseku počas plánovanej rekonštrukcie električkovej trate v Rači.

Dopravný podnik taktiež mení názvy niektorých zastávok podľa zaužívaných názvov lokalít a medzi zastávkami električiek bude stačiť maximálne jeden prestup.

Počas prvého týždňa zmien v mestskej hromadnej doprave (MHD) budú na vybraných zastávkach nápomocní informátori, ktorí odpovedia na otázky a poskytnú informačný leták obsahujúci popis zmien a nové schémy MHD.