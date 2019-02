Jozef Barmoš: Bratislava sa prebúdza z dlhodobého spánku

O vzťahu k mestu hovorí Jozef Barmoš, tréner a predseda FK Inter Bratislava.

1. Niekto mesto vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

"Od roku 1969 žijem v Bratislave, tu sa postupne vytváralo moje rodinné zázemie a domov. Pri návratoch z cudziny našu realitu človek porovnáva so zahraničím, ale napriek mnohým rozdielom sa vždy teším na návrat domov, na miesta ktoré sú mi dôverne známe.

Naša metropola sa dynamicky mení, pomaly dobieha to, čo dlhodobým spánkom zameškala, a hľadá si svoju novú identitu. Verím, že aj ľudia, ktorí tu žijú, si nájdu pozitívny spôsob osobnej prezentácie."

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

"Uličky a atmosféru Starého Mesta."

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

"Dopravu v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke."

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

"Príjemne sa cítim na nábreží Dunaja počas teplého počasia alebo pri bezcieľnom túlaní sa v uličkách Starého Mesta."

5. V meste žijú ľudia z rôznych kútov Slovenska či sveta. Mnohí na domácich nadávajú a funguje to aj opačne. V čom je podľa vás príčina?

"Stráca sa alebo sa ešte nedostavil pocit spolupatričnosti s domácimi obyvateľmi. Pocit hrdosti Bratislavčana ešte nepotlačil regionálne cítenie nových obyvateľov hlavného mesta. Nebojím sa, že sa nedostaví, len to chce čas. Možno pár generácií."

6. Ako vnímate doterajšiu celomestskú parkovaciu politiku? Koľko by ste boli ochotný platiť za parkovanie?

"Je to chaos a hlavne biznis. Žiaľ, pre súkromné spoločnosti, a nie pre mesto. Nerozumiem tomu, že samospráva dovolí osadiť zábrany aj tam, kde môže pomôcť obyvateľom s bezplatným parkovaním.

Aktuálne ceny nekorešpondujú s príjmami väčšiny obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Kým sa nevybudujú veľké parkovacie domy, nebude veľa možností na uspokojivé riešenie."

7. Naše mesto bolo vždy multikultúrne a stáročia tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

"Bol by som rád, ak by si Bratislava zachovala svoju multikultúrnosť určenú jej históriou. Migranti zatiaľ veľmi po živote na Slovensku netúžia, dávajú prednosť vyspelejším krajinám v západnej Európe, ale demografický vývoj na Slovensku a vo svete to pravdepodobne zmení.

Sme kresťanská krajina, považujem sa za tolerantného človeka, ale v súčasnosti si budovanie mešity v Bratislave neviem predstaviť."

8. Potrebuje Bratislava metro?

"Je najvyšší čas na to, aby sa problém koľajovej hromadnej dopravy koncepčne vyriešil. Bez toho sa doprava v meste bude len zhoršovať. Metro by bolo super, ale poznajúc slovenskú realitu, je to skôr len fikcia."

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

"Pôvodnému podhradiu."

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste v meste niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

"Stotisíc eur na to nestačí. V meste zmizlo bez náhrady 45 futbalových ihrísk! Preto by som ich na sídliská deťom vrátil, aby viac času trávili pohybom ako sedením pri počítači.

Tiež by som si želal, aby aj deti a mládež mohli hrať svoje súťažné zápasy na primerane vybavených štadiónoch. Mesto im túto možnosť vzalo tým, že umožnilo masívnu výstavbu na miestach, ktoré dlhodobo boli súčasťou športovej infraštruktúry Bratislavy."