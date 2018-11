Sládek: Nechcem, aby ikonické miesta zmizli bez stopy

O vzťahu k Bratislave hovorí fotograf Anton Sládek.

14. nov 2018 o 6:55 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví Bratislavčania na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

„Bratislava je pre mňa priestor, do ktorého som sa narodil. Mám ho rád. Tu mám rodinu, priateľov a známych. Tu žijem a tvorím.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

„Jeho krásnu, rozmanitú, inšpiratívnu polohu. Za pár minút môžete byť zo stredu mesta na Železnej studničke, v Malých Karpatoch, či už na juhovýchodnej strane medzi vinicami, alebo na prekrásnom Záhorí v borovicových lesoch. Na Devíne a Sandbergu, pri Dunaji v Rusovciach, Čunove a Bodíckych ramenách.

Takéto rôznorodé a ľahko dostupné okolie mesta som nevidel nikde.“

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

„Smutný som z toho, ako Bratislavčania pristupujú k svojmu mestu. Preto sa svojou fotografickou tvorbou snažím pomáhať jej obyvateľom mať Bratislavu rád.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

„Moje obľúbené miesto je Hlboká cesta a Horský park.“

5. Ako vnímate celomestskú parkovaciu politiku? Koľko by ste boli ochotná(-ý) platiť za parkovanie?

„Vývoju sa nevyhneme, automobilizmus prekvitá, treba hľadať rozumné a tolerantné riešenia. Sú mestá, ktoré túto otázku riešia úspešne. Dá sa od nich vziať príklad. Ja chodím električkou alebo pešo.“

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Až do vojny tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

„Muselo to byť fantastické mesto. Sám si ešte pamätám, že som ako malý chalan na ulici počul 'prešpuráčtinu'. Niekedy sa ľudia rozprávali každý vo svojom jazyku a rozumeli si výborne. Multikulturalita je v každom prípade obohacujúca.“

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

„Problém je, podľa mňa vo výchove. Od mala sme vychovávaní zákazmi a trestmi. Označovaním ten je taký a ten zas onaký. To je prítomné v celej spoločnosti.

Všimnite si rôzne upozornenia, vždy je to nejaký zákaz a vyhrážka, nikdy nie poučenie, ako to urobiť dobre. Toto nastavenie by bolo treba zmeniť.“

8. Potrebuje Bratislava metro?

„Nepotrebuje. Bratislava potrebuje dobrú električkovú a trolejbusovú sieť, ktorá je ekologická. V Európe predsa existuje veľa miest porovnateľných veľkosťou, ktoré fungujú s dobre organizovanou povrchovou dopravou.“

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

„Vrátil by som PKO.“

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste v meste niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

„Keby som mal 100-tisíc, nechal by som postaviť dva pamätníky. Jeden by bol spomienka na pôvodný Starý most a druhý spomienka na PKO.

Myslím, že sa ešte dá niekde nájsť fragment starého mosta s charakteristickými maticami. Nie je predsa možné, aby stavby, ktoré sa stali ikonickými a ktorými prešli v určitom období hádam všetci Bratislavčania, zmizli bez akejkoľvek stopy. Veď predsa genius loci týchto miest sa nemôže len tak stratiť.“