MY s Vami: Stretnutie so županom Jurajom Drobom

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Bratislave.

17. jan 2018 o 22:14 Michal Trško, Lenka Štepáneková, Peter Briška

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. pripravili sériu diskusných fór pod názvom Stretnutie so županom. Postupne sa uskutoční osem stretnutí so županmi a župankou. Vo štvrtok 18.1. sa diskutovalo v bratislavskom hoteli Holiday Inn so županom Jurajom Drobom.

Témy

Vízia života v kraji

Rozvoj dopravy

Kvalita vzdelávania

Stretnutie so županom minúta po minúte

12:04 - Diskusia sa končí, moderátor Peter Vavro sa poďakoval všetkým diskutujúcim i návštevníkom a zaželal im veľa úspechov.

12:01 - Otázka zo sme.sk. Čo s obchvatmi vo Svätom Juri a v Pezinku a Modre? Budem hľadať spôsob, ako ich realizovať, netvrdím, že to bude do päť rokov.

Je to niečo, čo existuje na papieri už niekoľko rokov, ale je to tak obrovská investícia, že sa doposiaľ nikto neodvážil do toho pustiť. V čase špičky je to naozaj veľmi zle. Budem hľadať spôsob, ako to začať realizovať.

11: 57 - Urban súhlasí so županom, chce lepšie fázovať ponuku pre dopyt. Tieto dáta sú podľa jeho slov veľmi dynamické.

11:54 - V súvislosti s dopravou, Droba polemizuje, kto je obyvateľ kraja. Županovi chýbajú reálne dáta. Príde človek z Malaciek na Patrónku, ale kam ide ďalej, nevieme.

Droba chce využívať najmodernejšie aplikácie na získavanie relevantných informácií, nielen z dopravy.

11:53 - Na otázku odpovedal aj Urban. Znova hovorí o elektrobusoch, vidí v nich budúcnosť.

11:49 - Pokračuje sa s otázkami divákov. Rezonuje doprava, treba na ňu zdroje. Čo Smart City? Župan Droba: "Smart znamená pre mňa byť inovatívny, moderný, nahrádzať staré novým. Nie som priateľom projektov PPP.

11:46 - Úlohou župy nie je nazvať akciu BSK Biela noc, budeme pre ňu hľadať partnerov. Budeme to podporovať určitou sumou, nie to celé platiť. Radšej podporíme šport na našich školách ako nejaký konkrétny event v Bratislave.

11:44 - Ste členom ekonomicky najpravicovejšej strany, ako plánujete pokračovať vo financovaní kultúry? pýta sa čitateľ. Droba: "Dal som záväzok kultúrnym aktivistom, že nebudeme znižovať rozpočet, skôr sa budeme snažiť nájsť dodatočné zdroje na podporu kultúrnych podujatí, ktoré nám dávajú zmysel."

11:41 - Nasledujú otázky od čitateľov. Mailom prišla otázka na margo rušenia osemročných cirkevných gymnázií v Bratislave. Župan povedal, že čitateľovi odpovie osobne do 24 hodín.

11:40 - Župan hovorí aj o záchytných parkoviskách. Bavíme sa o nich jednak pri železničných staniciach a jednak pri vjazdoch do mesta. Niekoľko z nich je už v procese plánovacom, napríklad v Pezinku sa chystá zveľadenie parkoviska pri železničnej stanici, viem, že aj v Senci je taká ambícia.

Pozemky pri železnici spravidla patria ŽSR, takže musíme spolupracovať aj s nimi. V Janíkovom dvore má župa 9 hektárový pozemok, kde sa ráta s veľkým záchytným parkoviskom, takže ľudia z južnejších obcí by tam mohli pohodlne zaparkovať.

11:34 - Bartók nadviazal na predrečníkov, problém v cestnej doprave, nielen v Bratislave, je vek, chceli by ho legislatívne znížiť. V duálnom vzdelávaní chcú riešiť potom aj šoférov.

11:33 - Začali sme projekt v Martine na SOŠ Dopravnej, kde má dlhoročnú tradíciu výučba železničiarov. Chceme v areáli školy vybudovať vzdelávacie moderné centrum, s virtuálnou realitou, simulátormi a podobne. Robíme to v spolupráci so Žilinskou župou. Tiež máme dobrú spoluprácu s Žilinou a STU v Bratislave.

11:31 - Do diskusie o vzdelávaní sa zapojil aj Hlubocký. Nie je to len o peniazoch, s tým absolútne súhlasím. Chcem začať od seba, musíme byť dobrý zamestnávateľ, aby ľudia k nám chceli ísť. Máme stratégiu do roku 2030, ktorej súčasťou sú aj ľudské zdroje. Sme jeden z najväčších zamestnávateľov, máme asi 6000 zamestnancov a dali sme si za cieľ byť jedným z TOP 10 zamestnávateľov.

Chceme pomôcť našim zamestnancom s naplnením ich základných potrieb, ktoré sa líšia. Vieme pomôcť napríklad mladým v komunikácii s bankami, aby sa im podarilo napríklad získať úver, vieme nájsť mechanizmus v prípade exekúcií, vieme sa zdravotne postarať o starších zamestnancov. Chceme mať moderné pracovisko a moderné prostriedky, aby sa tu ľuďom dobre pracovalo.

11:30 - Urban: "Máme bariéru navyše, prečo nie sme aktívnym účastníkom duálneho vzdelávania - je to vek, ktorý je rozdielne stanovený pre šoférovanie električky a aktívne pre autobus a trolejbus. Žiadame o to, aby tento vek bol znížený na hranicu akceptovanú v Maďarsku alebo v Čechách.

Nie je to o tom, že si myslíme, že nie je potrebná zrelosť, tú samozrejme preverujeme veľmi prísne. Problém je prerušenie vzdelávacieho procesu, pretože keď človek skončí v 18 rokoch, za volant si môže sadnúť až ako 24-ročný."

11:28 - Dopravný podnik zamestnáva 2700 ľudí, až 1500 je z nich vodičov. Chceli by sme byť zásobovaný zo vzdelávacieho systému, aby k nám chodili hotoví ľudia.

11:25 - Urban hovorí, že sa potýkajú s nedostatkom pracovnej sily, základný výkon je pozícia vodiča, či už autobusu, trolejbusu alebo električky. Na počiatku roku 2016 sme mali významný problém s výpravou, veľa spojov nám vypadávalo a venovali sme tomu veľa energie, aby sme tento stav stabilizovali. Dnes je to stabilizované, ale stále to nie je tak, že by sme mohli zostať sedieť s úsmevom na tvári.

11:24 - V BSK máme 424 miest pre žiakov, ktorí 1.9. nastúpia do niektorej zo stredných škôl, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.

Máme aktuálne päť škôl, bolo ich sedem, vypadli vizážistky a chemici. SOŠ Samuela, Jurkoviča, Duálna akadémia pri Volkswagene, elektrotechnici SŠ v Ivanke pri Dunaji.

11:22 - Na celom Slovensku máme zhruba 45-tisíc žiakov, školy, ktoré môžu byť v systéme duálneho vzdelávania, majú 14-tisíc žiakov.



Vždy sa musí stretnúť ponuka zamestnávateľa s ponukou školy. Zamestnávatelia by v ideálnom prípade vedeli zobrať deväťtisíc žiakov.



Reálna ponuka je 2779 miest, ktoré nám k dnešnému dňu ponúkajú zamestnávatelia a máme ešte asi sedem mesiacov na to, aby sme toto číslo radikálne zvýšili.

11:19 - Ohľadne duálneho vzdelávania sa do diskusie zapojil Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Bartók zadefinoval čo to je duálne vzdelávanie. Do roku 2015 prebiehala teória aj prax v škole, bol to školský systém, ktorý tu stále je. Od roku 2015 máme zamestnávateľský systém, ktorý poznáme ako duálne vzdelávanie. Odborný výcvik si v tomto prípade berie na seba stopercentne zamestnávateľ. Deti sú týždeň v škole a týždeň na praxi, žiaci dostávajú po skončení školskej dochádzky ponuku od zamestnávateľa nastúpiť.

11:17 - Musíme byť aktívnejší v PR oblasti a v agende a ukazovať mládeži, o čom ten obchod je. Organizujeme pravidelné aktivity, aby sme mladých zaujali a priviedli ich k obchodu. Na druhej strane, práve v obchode dnes pracuje druhá najväčšia skupina Slovákov z pohľadu odvetví. Napriek tomu záujem o takúto veľkú oblasť podľa Blaščáka nie je.



Musím povedať, že župa a SOŠ Samuela Jurkoviča bola tá, ktorá uverila tomuto projektu a začala s nami duál robiť. Bolo to v máji 2015.

11:15 - Blaščák hovorí, že máme nedostatok odborne kvalifikovaných ľudí, ktorí by boli schopní prísť a pracovať v obchode. Je to spôsobené prirodzeným vývojom trhu práce. Stredné odborné školy neprodukujú obchodníkov, keďže nedokázali mladých zaujať pre obchod. Preto sme sa rozhodli pre duálne vzdelávanie.

11:10 - Do diskusie sa po prvýkrát zapojil Marcel Blaščák z DM Drogery Markt, ktorý hovorí o duálnom vzdelávaní a jeho výhodách. Diskusia pokračuje náborovým videom.

11:07 - Školstvo je pre župana rovnaká priorita ako doprava. Mal už pracovný obed s viac ako 50 riaditeľmi stredných škôl, ktorých je kraj zriaďovateľom. Poukazuje na havarijný stav niektorých budov škôl. Hovoril s nimi aj o finančnej motivácii učiteľov. V Bratislave vraj živoria.

11:06 - Mení sa téma. Z dopravy na školstvo.

11:05 - Február 2022- by malo byť dokončenie rozšírenie električkových tratí v Petržalke, sľúbil Urban.

11:04 - Sme mestu nápomocní pri riešení dopravy v Bratislavy, tvrdí Urban.

11:02 - Tento rok nás čaká rekonštrukcia Karloveskej radiály, prinesie aj útrapy, na ktoré sa pripravujeme. Je tu však aj dôležitý projekt predĺženia električkovej trate do Janíkovho dvora a vytvorenie kostrového systému v Petržalke. Hoci dnes sú tu len tri zastávky, pre Petržalčanov je to atraktívne, hovorí Urban.

11:00 - Do diskusie sa znova zapája Urban. Dopravný podnik kúpil elektrobusy. Budeme pokračovať v obnove nášho vozového parku, aby sme zvyšovali kvalitu prepravy. Musí však byť nielen bezpečná, ale aj rýchla. "Obnovu, ktorú sme masívne začali 2-3 roky dozadu, v nej pokračujeme, predstavíme zakrátko aj jeden z našich míľnikov, ktorý bude znamenať zmenu v doprave." Nakúpili sme elektrobusy, ktoré budú uvádzané do prevádzky, ako náš príspevok k ekologickejšej a tichšej doprave.

10:56 - Na margo dopravy v Bratislave a okolí hovorí aj Hlubocký. Nikto vraj nerieši, čo bude po roku 2020. „Z pozície dopravcu môžem sľúbiť, že spolupráca bude kvalitná a bude smerovať k spoločnému cieľu. Aby železnice boli zmysluplnou alternatívou pre ľudí, ktorí sa dnes dopravujú do Bratislavy,“ hovorí Hlubocký.

Podľa neho je dôležité nespoliehať sa len na eurofondy, ale hľadať aj iné možnosti financovania. Po roku 2020 nám zdroje na dopravu z EU skončia a nevidí žiadnu diskusiu na túto tému. Ani na regionálnej, ani na štátnej úrovni. Podľa jeho slov projekt Filiálka je realizovateľný, Park and ride- je tiež relizovateľný, všetko je iba otázkou peňazí.

10:55 - „Župa nekomunikovala s mestom, čo sa mi zdalo veľmi zvláštne. Snažím sa to nastaviť inak, hoci pán primátor má teraz volebný rok a sústreďuje sa viac na kampaň. Ale je dôležité, aby sme si vedeli v budúcnosti sadnúť a hľadať spoločné riešenia,“ povedal Droba.

10:54 - Čo sa týka spružnenia dopravy, neexistuje jedna priorita, ale súbor opatrení. Nová parkovacia politika, dokončenie ciest, rozšírenie diaľnice a ďalšie. Vybudovanie obchvatu pre Pezinok a Senec považuje Droba za kľúčový.

10:53 - Jedno opatrenie, ktoré by všetko zmenilo dnes, z môjho pohľadu neexistuje, tá cesta je súborom opatrení a spolupráce. Nie je v silách ktoréhokoľvek zo subjektov, aby vyriešil tento problém izolovane, dôležitý je ten moment spolupráce.

10:52 - DPB prepraví dnes 670-tisíc ľudí denne, nasádzame viac ako 500 vozidiel a máme 110 liniek počas dňa. Snažíme sa robiť maximum, pre zlepšenie situácie. Nielen železnica má svoj limit v priechodnosti, ale aj cesty. Dnes z tých troch módov, ktoré prevádzkujeme, je najpriechodnejší práve mód električiek, ktorý má oddelený zvršok.

10:51 - Dnešný stav určite nie je veľmi želateľný, ale žiadnu inú alternatívu ako verejná doprava neviem povedať na riešenie dopravnej situácie. Dôležité je využiť aj vlastné nohy, bicykle, to, čo je bežné v civilizovanom svete, hovorí Urban

10:50 - Ľudia premýšľajú komfortne, môže byť verejná doprava alternatívou? Odpovedá Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravný podnik Bratislava

10: 48 - Podľa Hlubockého je potrebné pozerať sa za hranicu jedného volebného obdobia a dlhodobo naplánovať, kam má smerovať verejná doprava nielen na území kraja, ale aj na celom Slovensku. "Okolo 30-tisíc ľudí sa prepraví denne našimi vlakmi do Bratislavy, na území kraja je to okolo 50-tisíc ľudí."

10:47 - Hlubocký hovorí o limitoch, ktoré môžu vlaky po Bratislavy jazdiť, je to o ministerstve

10:46 - Riešením pre Bratislavu je využitie koľají, ktoré v meste sú, čo si vyžiada však investíciu, a dobrá previazanosť s električkami a autobusmi. Uživila by sa určite aj tretia koľaj na smer Trnava, tvrdí Hlubocký.

10:44 - Stanica Filiálka – by jednoznačne mala ísť, koľaje v celej Bratislave sú v katastrofálnom stave, napríklad zabezpečovacie zariadenia sú ešte zo Sovietskeho zväzu, ak by sme si vlaky aj zabezpečili, nemajú po meste ako jazdiť, hovorí Hlubocký.

10:41 - Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničná spoločnosť Slovensko, hovorí, že treba zvýšiť podiel verejnej dopravy, ktorá postupne vytlačí osobnú. Podobne ako v neďalekej Viedni. Podľa jeho slov, ak verejná doprava nereflektuje potreby ľudí, tí potom vyhľadávajú iný spôsob prepravy

10:40 - Potenciál vidí Droba v sprevádzkovaní niektorých Bratislavských staníc alebo v dobudovaní koľajísk, nad čím uvažuje najmä v súvislosti s dopravou smerom do Pezinka. „Cez centrum Pezinka dnes jazdí 27-tisíc áut, je to tretí najfrekventovanejší dopravný bod,“ hovorí župan.

10:39 - Župa platí obrovské peniaze Slovaklines, ale nemá prehľad o tom, koľko cestujúcich vlastne prepravia. Možno je lepšie nemať ani tak dopravného inžiniera na odbore dopravy, ale skôr buldoga, ktorý vykopne dvere na ministerstve dopravy, myslí si Droba.

10:35 - Programové vyhlásenie- 13. marca ho župan verejne predstaví. Budovanie cyklotrás chce podporovať z pohľadu kvality života. Droba hovorí, že doprava je subjektívna vec, každý povie, že je katastrofálna, pre každého to však znamená niečo iné. Pre niekoho to sú plné električky, pre niekoho zápchy, pre niekoho nízka frekvencia vlakov.

10:33 - Droba nekádruje poslancov, nerozlišuje koalíciu a opozíciu, chce spolupracovať so všetkými.

10:30 - Mierna reforma webstránky, Droba chce, aby sa ľudia mohli dočítať o tom, čo sa v kraji deje. Odpovedať chce na všetky otázky, nielen od novinárov. Deklaruje aj to, že chce poskočiť v rebríčku transparentnosti. Bratislavská župa je v súčasnosti na nelichotivom šiestom mieste.

10:29 - Droba hovorí o jemnej prezamestnanosti na župe. Chce zmysluplne využiť ľudí a využiť ich naplno. S ostatnými sa rozlúčia. Aj vedúcich pracovníkov.

10:26 - Spolupracovať chcú aj s Trnavským samosprávnym krajom v oblasti dopravy, školstva a ďalších.

10:25 - Župa plánuje prehodnocovať projekty, aj zabehnuté

10:23 - Biela noc, Krištáľové krídla a Viva musica- tieto akcie župa zrušila, financie z nich putovali učiteľom v podobe odmien

10:22 - Droba nechce byť iba "údržbárom"

10:20 - Freša síce kritizoval, ale ako poradca bude pôsobiť ešte tri mesiace. Za dobré označil súčasný župan odbor kultúry, vážil si Frešov postoj k ľudským právam a demokracii. Zmeniť chceme míňanie peňazí, radikálne zmeny čakajú v zdravotníctve a doprave

10:18 - Župan chce zastaviť plytvanie peňazí, najviac chce investovať do školstva, dopravy a sociálnych služieb

10:17 - Exorcistu sa Droba pozývať na župu nechystá, náboženské symboly vraj nebude vnášať do úradu

10:15 - Všetkých už predstavili, nasledujú otázky

10:12 - MY s Vami, chce reagovať a diskutovať o problémoch v regiónoch, hovorí na úvod riaditeľ divízie týždenníkov MY vydavateľstva Petit Press Milan Mokráň

10:10 - Župan Droba už dorazil, všetci hostia sedia za stolom. Akcia sa môže začať

9:00 - Hostia sa pomaly schádzajú, diskusia so županom začne o desiatej

- Stretnutie so županom Jurajom Drobom sa uskutoční vo štvrtok 18.1. od 10:00. Sledujte ho v našom online textovom prenose.

Hostia

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravný podnik Bratislava

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničná spoločnosť Slovensko

Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Marcel Blaščák, riaditeľ rozvoja dm drogerie markt

Ivan Bošňák, riaditeľ odboru financií Bratislavského samosprávneho kraja

Dátum: 18. 01. 2018 / Miesto stretnutia: Holiday Inn Bratislava / Čas: 10.00 - 12.00 hod Moderátor diskusie: Peter Vavro