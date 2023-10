Psychológ Miler: Žijeme tu spoločne pred voľbami aj po voľbách

Ako spracovať sklamanie z výsledkov volieb?

Výsledky parlamentných volieb boli pred mnohých sklamaním. Úzkosti, ktoré časť obyvateľstva v predvolebnom období zažíva, vrcholia v plánoch o odchode zo Slovenska.

Psychológ MARTIN MILER to však tak čierno nevidí. Slovensko sa podľa neho za posledných tridsať rokov posunulo. Teraz nás čaká naučiť sa rozumieť jeden druhému, pretože napriek tomu, ako do našich životov zasahuje politika, krajina je najmä o ľuďoch.

Čo robí psychológ, keď sa prebudí do výsledkov volieb, ktoré ho nepotešili?

S manželkou sme si uvarili kávu a porozprávali sme sa. Nechcem povedať, že to bolo ráno ako každé iné, ale zase ničím až také špecifické nebolo. Na jednej strane patríme do skupiny, ktorú tie výsledky veľmi nepotešili, na druhej strane, úplne brutálne sklamanie necítim.

Je to, ako to je, takéto veci patria k nášmu životu. Radšej by sme mali hľadať šťastie a spokojnosť nezávisle od toho, ako dopadnú voľby.

V článku sa dočítate: ako na sklamanie z výsledku volieb reaguje psychológ,

čo radí ľudom, ktorí ho nevedia spracovať,

či očakáva, že sa zvýrazní rozdelenie spoločnosti alebo naopak,

čo radí ľuďom, ktorí sa pre výsledky volieb chystajú opustiť Slovensko,

kedy by zo Slovenska odišiel on,

ako na osobné a celospoločenské traumy.

To hovorí Miler psychológ alebo Miler občan?

Ťažko povedať, neviem sa oddeliť od svoje psychologickej roviny ani od tej občianskej. Snažím sa byť nad vecou. Už nie som najmladší, zažil som socializmus, Mečiara, potom sme tu mali Fica, mali sme Matoviča. Všetko sme to nejakým spôsobom zvládli a prežili. Boli horšie časy, boli lepšie časy. Napriek všetkému si myslím, že Slovensko je niekde inde ako pred tridsiatimi rokmi.

Veľa ľudí zažívalo v nedeľu ráno sklamanie, ako spracovať výsledky tak, aby sa človek necítil paralyzovaný, ale zároveň to ani nezľahčovať?

Tých sklamaných ľudí asi bude dosť, a to nemyslím len tých, ktorí si išli ľahnúť hneď po exit polloch. Sklamaní môžu byť víťazi, ak dúfali, že by mohli mať viac, alebo všetci tí, ktorých kandidáti sa nedostali do parlamentu.

O pár týždňov však už tieto veci nebudú také pálčivé. Niekedy sa necháme zaplaviť vecami, nad ktorými nemáme moc. Skúsme sa radšej sústrediť na to, nad čím moc máme, čo vieme ovplyvniť, v čom vieme byť dobrí a úspešní.

Ktorí voliči sa, naopak, z výsledkov tešia?

Tí, ktorí vyhrali, zažívajú prvotnú eufóriu, ale myslím, že tešiť sa môžu aj ľudia, ktorí si uvedomujú, že napriek všetkému slovenské voličstvo urobilo veľký krok. Sú tu konštruktívne strany, ktoré, ak aj nie teraz, tak do budúcna, môžu budovať Slovensko. Aj títo ľudia môžu byť spokojní, napriek tomu, že to nevnímajú ako výhru. Voľby mohli dopadnúť aj oveľa radikálnejšie.

Počas agresívnej kampane boli niektorí ľudia terčmi útokov politikov, zažívali úzkosti. Myslíte, že teraz po voľbách sa to zlepší, alebo naopak vyhrotí?

Dúfam, že sa to do istej miery zlepší už len vďaka tomu, že už neprebieha predvolebný boj. Bude to však závisieť od ďalšieho vývinu.

V každom prípade naša spoločnosť potrebuje začať kultivovať svoju agresivitu. Samozrejme, najväčšia zodpovednosť je na tých, ktorí budú zostavovať vládu, ale zase ani tí nie sú všemocní a budú situáciu ovládať len do takej miery, ako im to ostatní dovolia.

Tá agresivita nám často prerastá cez hlavu. Kým nepochopíme, že všetci tu žijeme spoločne pred voľbami aj po voľbách, nevyriešime to. Je to úloha pre každého.

Aký signál nám dáva pohľad na víťazov volieb, ktorí bujaro oslavujú na balkóne?

Pôsobí to ako eufória, tí ľudia majú pocit víťazoslávnej moci. Treba však povedať, že je to úplne iné, ako keď mal Smer väčšinu a postavil jednofarebnú vládu. Teraz musia ísť do koalície a s niekým sa dohodnúť. Tieto voľby neznamenajú koniec sveta. Dnes to môže vyzerať neutešene, ale v budúcnosti bude možnosť rozhodnúť sa inak.

Čo vie väčšinová spoločnosť urobiť pre ľudí, ktorí môžu naďalej byť pre politikov ľahkými terčmi útokov?