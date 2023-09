Spia pod stromami a stránia sa ľudí. O migrantov vo Vajnoroch sa stará najmä mestská časť

Ayham Al Rajhiya zo Sýrie lámanou angličtinou hovorí, že nechcú robiť problémy.

Vo Vajnoroch, okrajovej mestskej časti Bratislavy, na migrujúcich ľudí nemusíte naraziť celý deň alebo aj niekoľko dní, ľudí sa stránia, rovnako ako centrálnych verejných priestranstiev.

Utečenci sa po Vajnoroch pohybujú najmä v okolí oddelenia cudzineckej polície, teda na uliciach Rybničná a Regrútska, Vajnorské rybníky a Šprinclov majer. Prípadne na bývalom letisku a pri OC Vajnoria, kam si chodia kupovať jedlo a vodu.

Cudzinci prichádzajú do tejto časti Bratislavy už od začiatku leta. Spočiatku sa pohybovali aj priamo v obývanej časti obce – chodili napríklad na detské ihrisko, kde je pitná voda, ktorou si napĺňali fľaše a umývali sa.

„Kým tu starosta nezriadil toalety, kontajner a pitnú vodu, stretávali sme ich tu častejšie, sedávali najmä pri obchodnom centre. Momentálne tu už však nie sú,“ hovorí Vajnorčanka Oľga Kolesárová.

Mestskú časť sme si prešli večer, ráno aj poobede. Po troch hodinách sme narazili len na jednu skupinku neďaleko zastávky Regrútska, hneď vedľa cesty. Boli rozdelení na dve skupinky, menšiu tvorili ženy a dievčatá, o niečo väčšiu muži vo veku približne od 16 do 55 rokov.

Len čo sme sa k nim priblížili so zdvihnutou rukou na pozdrav, vyťahovali potvrdenia o zotrvaní, ktoré im vydalo policajné oddelenie. Skúšali sme angličtinu, ale dohovoriť sa dalo len veľmi ťažko – všimli si však, že si nabíjame mobil z mobilnej nabíjacej stanice a spýtali sa, či si môžu pripojiť aj oni svoje.

Migranti boli priateľskí, popodávali sme si ruky a sadli si do tieňa stromu. Komunikovali sme cez prekladač.

„Desať dní sme chodili po lesoch a cestách, kým sme došli až sem. Teraz čakáme na odvoz do Nemecka, kde chceme zažiadať o azyl. Sme mierumilovní ľudia, hľadáme si len bezpečnú krajinu, v ktorej by sme sa mohli usadiť a vychovávať svoje deti, pre ktoré by bola bezpečným prístavom aj v budúcnosti,“ povedal Ayham Al Rajhiya lámanou angličtinou. Skupina pochádza zo Sýrie.

Vyzdvihnúť ich majú ich príbuzní. Na Slovensku sa zdržať nechceli, cítia sa tu dezorientovaní a prespávali pri rybníku pod stromami.