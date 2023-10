Výsledky volieb 2023: Ako dopadli voľby v Bratislave?

V hlavnom meste vyhrala voľby strana Progresívne Slovensko.

BRATISLAVA. Ak by výsledok parlamentných volieb závisel len od hlavného mesta, do parlamentu by sa dostali štyri strany. Výsledok je oproti zvyšku Slovenska výrazne odlišný.

Najúspešnejšou stranou s rozdielom viac než 44-tisíc hlasov sa stalo Progresívne Slovensko, získalo takmer 34 percent, čo predstavuje 92 835 z celkového počtu voličov. Na druhom mieste sa umiestnil Smer so 17 a pol percentami, stranu volilo 48 341 ľudí, nasleduje SaS s 13,78 percentným podielom – strane vyjadrilo svoju dôveru 38 091 voličov.

S odstupom úspešnú štvoricu uzatvára Hlas, ktorý dostal 25 893 hlasov, čo predstavuje 9,36 percent.

K hranici zvoliteľnosti by sa tesne priblížilo KDH so ziskom 4,9 percenta, Demokrati so 4,58 percentami a SNS so ziskom 4,1 percenta hlasov. Bratislavskí voliči by nenechali prejsť do parlamentu ani koalíciu OĽaNO, ktorá získala len 5,36 percenta hlasov.

Celkovým víťazom volieb je s náskokom piatich percent Smer, získal takmer 23 percent hlasov. Za ním nasleduje Progresívne Slovensko, ktoré oproti svojmu výsledku z Bratislavy stratilo približne 16 percent. Miesto si vymenili aj strany Hlas a SaS - Hlas získal 14,7 percent a SaS 6,32 percent.

Výsledky parlamentných volieb 2023