Ako dopadli voľby v Bratislavskom kraji? (výsledky volieb 2023)

Do parlamentu by sa dostali len štyri strany.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali len v Bratislavskom kraji, do Národnej rady by sa podľa neoficiálnych výsledkov dostali len štyri strany. Výsledky v kraji sa tak výrazne líšia do celoslovenských výsledkov.

Progresívne Slovensko je na prvom mieste s 31 percentami hlasov, druhý Smer získal niečo vyše 18 a pol percenta. SaS obsadila tretie miesto s 12 a pol percentami a Hlas skončil štvrtý s 10,36 percentami.

Voliči v Bratislavskom kraji by za bránou parlamentu nechali OĽaNO, ktoré získalo 6,17 percenta, KDH s 4,9 percentami, Demokratov s 4,43 percentami, SNS (4,31) a Republiku (3,15).

