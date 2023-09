Na nábreží v Bratislave by bol namiesto cyklopruhu vhodnejší bus pruh, hodnotí expert

Dopravná situácia sa tam po zmenách zatiaľ výrazne nezhoršila.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Dopravná situácia na nábreží v Bratislave sa po zmenách zatiaľ výrazne nezhoršila, zdržanie v kolónach na nábreží je porovnateľné s inými trasami v hlavnom meste. Avšak pre upokojenie premávky v centre mesta by bol namiesto samostatného cyklopruhu vhodnejší klasický bus pruh. Pre TASR to uviedol manažér dopraného spravodajstva Zelená vlna RTVS Ľuboš Kasala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Vhodnejší by bol klasický bus pruh, ktorý by využívali aj taxikári, čím by sa opäť o niečo málo znížil počet vozidiel v bežnom pruhu. Lebo takto v bežnom pruhu stoja spolu s autami aj autobusy MHD aj taxíky," konštatuje Kasala.

Podľa neho majú cyklisti luxusnú a bezpečnú cyklotrasu na druhej strane Dunaja, na Viedenskej ceste, ktorá je paralelná s novým úsekom. Plnohodnotná možnosť pre cyklistov "tranzitovať" medzi mostmi bola aj doteraz. Budovať preto novú cyklotrasu na tranzitnom mestskom okruhu nebolo preto úplne nevyhnutné.

Za veľmi nešťastné považuje aj technické riešenie s pevnými betónovými obrubníkmi, ktoré môžu byť nebezpečné. Ako pre vozidlá, ktoré nemajú priestor na "vyhýbací" manéver, tak samotných cyklistov. "Som tiež zvedavý, ako si s daným úsekom poradia radlice pri odpratávaní snehu v jednom aj druhom pruhu," zamýšľa sa Kasala. Kolízne situácie sa môžu stať aj z dôvodu, že na časti cyklotrasy sú zastávky MHD. Cyklistov by videl radšej v cyklopruhu vedľa chodníka pre chodcov bližšie k Dunaju, čo je však pre chodcov nebezpečnejšie, keďže cyklisti sú takisto výrazne nedisciplinovaní.

"Vyhnať" automobilový tranzit z nábrežia, ak chce hlavné mesto "upokojovať" dopravu v centre mesta, považuje za legitímny cieľ, avšak poukazuje na viacero nezrovnalostí. Pripomína, že toto nábrežie je súčasťou tzv. prvého mestského dopraného okruhu, teda tzv. kapacitnej komunikácie, na ktorej môže jazdiť aj práve tranzitná doprava obchádzajúca centrum. Práve tú chce magistrát dostať z nábrežia, čo Kasala vníma ako rozpor. "Alebo rušíme prvý mestský (tranzitný) okruh? Ak áno, treba to jasne pomenovať," zdôrazňuje.

Ako alternatívnu trasu odporúča magistrát Einsteinovu ulicu, čo je kapacitná cesta, respektíve diaľnica (súčasť druhého cestného okruhu), čo je podľa Kasalu v poriadku. Problémom však podľa neho môžu byť jazdy cez mosty. Najmä Most SNP, ktorý je v zlom technickom stave a v budúcnosti ho bude treba opraviť, i Most Apollo, ktorý je v dopravných špičkách mimoriadne vyťažený už teraz. Dlhšie jazdy po iných vyťažených trasách znamenajú aj viac exhalátov, nehovoriac o situácii, keď sa na niektorom z mostov stane dopravná nehoda.

Zabúdať podľa neho netreba ani na výrazné stavebné zahusťovanie okolia Landererovej i Továrenskej ulice, ktoré taktiež priťahujú dopravu aj zo smeru nábrežia. Súhlasí, že vhodnou alternatívou pre vodičov z Karlovej Vsi či Dúbravky, ak sa nestane nejaká nehoda či kolízia alebo sa neobjaví iná prekážka spomaľujúca dopravu, môže byť Most Lanfranconi ako most diaľničného typu s dostatočnou kapacitou.

Neočakáva, že by sa situácia do budúcnosti výrazne zhoršovala. Je predpoklad, že hoci časť automobilov ostane v starej trase, časť vodičov si nájde inú trasu alebo iný čas jazdy, prípade ľudia využijú iný druh dopravy. "Toto "rozloženie" stačí na to, aby sa dopravný prúd úplne nezastavil a aby úsek ostal prejazdný," dopĺňa Kasala s tým, že dopravu spomaľujú i svetelné križovatky.