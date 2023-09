V Manderláku sa dobre býva aj dnes. Aká je legendárna budova zvnútra?

Prvá výšková budova v Bratislave bola vyhlásená za pamiatku. Ospevovaný a opisovaný dom je plný prekvapení.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

Svojho času najvyššia budova v Bratislave a na Slovensku, polyfunkčný dom Manderla na Námestí SNP je dodnes jednou z dominánt centra. Mnohí ju nesprávne priraďujú k pamiatkam socializmu, Manderlák je však stavbou medzivojnového obdobia a ikonou modernistickej architektúry.

Výnimočná budova nedávno získala legislatívnu ochranu, 4. septembra ju Pamiatkový ústav Slovenskej republiky vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Znamená to, že budova si aj do budúcna zachová svoj ráz, rekonštrukcie a akékoľvek úpravy sa odteraz môžu robiť len v súčinnosti s pamiatkarmi a odborníkmi.

História budovy je spojená s kultúrnymi osobnosťami Bratislavy, legendárnou sa stala vďaka kaviarni Grand, ale aj mäsiarstvu Manderla, ktoré si mnohí Bratislavčania ešte pamätajú. Bývanie v Manderláku je, samozrejme, ovplyvnené pulzujúcim životom centra mesta.

Centrum, električky a šváby

Na Námestí SNP 23, čo je adresa Manderláku, je 64 bytových jednotiek, ktoré sú v súkromných rukách. V niektorých bývajú obyvatelia celé desaťročia, iné sa prenajímajú a v niektorých sa možno ubytovať napríklad cez Airbnb.

V jednom z bytov býva zlatníčka Dorota Valková. Komfort jej bývania ovplyvňuje obľúbené námestie aj električková trať vedľa.

„Keď som sa sem nasťahovala, prvé dva týždne som nespávala, lebo hluk z námestia prichádza takmer nonstop a keď prejde okolo električka, tak sa mi trasie aj voda vo vani,“ smeje sa Dorota. Na hluk si však si však zvykla, dnes by možno v tichu ani nezaspala. Nie každý to však dokáže. „Pôvodne som sa do bytu nasťahovala s kamarátkou, tá si na električky nezvykla a odsťahovala sa asi po štyroch nociach,“ dodáva.

V článku sa dočítate: ako sa v Manderláku býva,

aké je to rekonštruovať historickú budovu,

ako Manderlák vznikol,

ktorí spisovatelia si obľúbili bývalú kaviareň Grand,

na čo slúžil vojenský objekt na streche.

Obyvateľov trápia aj šváby, ktoré pravdepodobne prichádzajú zo schátranej budovy na Laurinskej ulici. „Každý rok sa robia dezinsekcie, potom je chvíľu pokoj, ale po zime sa objavia zas,“ vraví Valková, ktorá dúfa, že po rekonštrukcii vedľajšej budovy sa to zmení.

Napriek tomu na bývanie v Manderláku nedá dopustiť.