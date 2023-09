Centrum Bratislavy sa otvára peším, vodiči si na obmedzenia nakoniec vždy zvykli

Podobných zmien ako na nábreží bolo v hlavnom meste mnoho.

Dopravné obmedzenia a zmeny v hlavnom meste vždy sprevádzala spŕška negatívnych komentárov a kritiky. Naposledy sa tak stalo, keď mesto zúžilo počet jazdných pruhov na úseku od Šafárikovho námestia po Most SNP.

Vodiči mestu vyčítali nedostatočnú komunikáciu, v komentároch na sociálnych sieťach sa často opakuje výčitka, že cyklisti sú na bratislavských cestách prehnane zvýhodňovaní pred automobilovou dopravou.

O obmedzeniach v centre - nielen na tejto trase - sa pritom hovorilo už štúdii z roku 2016. Tému otvorila vtedajšia starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, s cieľom ulice viac sprístupniť peším.

Bratislava sa aj vďaka novým cyklopruhom na Vajanského a Rázusovom námestí stáva bezpečnejšou a utlmenie automobilovej dopravy vytvára priestor aj voľnočasové aktivity v meste. Mesto zdôrazňuje, že takéto zmeny sú v kontexte prebiehajúcich klimatických zmien nutnosťou vedúcou k udržateľnejšiemu spôsobu prepravy.

Každé mesto má svoje špecifické podmienky. Dopravu v Bratislave určujú dva faktory - rozdeľuje ju Dunaj a Karpaty, čo zužuje možnosti pre tranzit ľudí, ktorí do mesta dochádzajú každý deň. Keďže sa práca, služby a inštitúcie nachádzajú najmä v centre a širšom centre, ľudia z okolitých mestských častí a satelitov dochádzajú do jednej oblasti. Na mape sa tieto trasy zlievajú do tvaru písmena Y. Písmeno predstavuje tri hlavné prúdy, jeho základňu tvorí Petržalka a okolie, a z centra Bratislavy sa rozvetvuje v jednom smere do Dúbravky a ďalej, a v druhom smere na Vajnory či Podunajské Biskupice a ďalej.

"Pre nedostatok bývania v meste sa obrovské množstvo ľudí sťahuje do okolitých suburbov, ktoré sú len veľmi ťažko a nákladne obslúžiteľné s verejnou dopravou," myslí si Bratislavčan Martin Šulek, študent logistiky a riadenia dopravných procesov na Pražskom ČVUT.

Na krátkodobé obmedzenia si vedeli vodiči vždy rýchlo zvyknúť - napr. pri návšteve pápeža či predsedníctve krajiny v Rade EÚ. Rovnako sa to dá povedať aj o tých dlhodobejších, na ktoré sa už zabudlo.

"Doprava je ako voda. Jeden priechod sa uzavrie a ďalší sa niekde inde otvorí a rozleje - voda si vždy spraví svoje cesty," hovorí Šulek.

