Meststké časti by mohli na škôlky získať dodatočne o 2,3 milióna eur viac

BRATISLAVA. Bratislavské mestské časti by mohli dodatočne získať na dofinancovanie svojich materských škôl (MŠ) o približne 2,3 milióna eur viac.

Vyplýva to z návrhu prerozdelenia financií medzi hlavným mestom a mestskými časťami, na ktorom sa dohodol primátor Bratislavy Matúš Vallo so starostami.

Dohoda je pretavená do návrhu zmeny štatútu hlavného mesta. Nový systém by mohol začať platiť od budúceho roka, odobriť ho musia ešte poslanci, informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

"Teší ma, že so starostami sme spoločne vo vzájomnej diskusii dospeli ku kompromisu a dohodli sa na systémovejšom prerozdelení peňazí pre naše škôlky cez zmenu štatútu," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

