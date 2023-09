Vodiči a cyklisti si zvykajú na zmeny na nábreží

Na hodnotenie cyklotrasy v centre Bratislavy treba viac času, hovoria aj cyklisti.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Nová organizácia dopravy, ktorá platí od septembra na časti I. mestského okruhu v Bratislave od Rázusovho nábrežia, Vajanského nábrežia a na Dostojevského rade vyvoláva protikladné reakcie.

Mesto ubralo dva jazdné pruhy v oboch smeroch v prospech veľkorysých, tri metre širokých cyklopruhov. Od vozovky oddelené betónovými obrubníkmi. Cyklistom tak bol na úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie okrem bezpečnosti zaistený aj vyšší komfort. Trasa má necelý kilometer.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nábrežie v centre Bratislavy čaká veľká zmena organizácie dopravy. Pribudnú trojmetrové cyklopruhy Čítajte

Podľa šéfa Cyklokoalície Dana Kollára cyklisti na zmenu na nábreží čakali už roky. „Vnímam to ako vítanú zmenu, ktorá prispeje k poľudšteniu nábrežia. Ak by tam aj neboli cyklopruhy, jazdné pruhy by tam určite nemali byť v takom počte, v akom tam boli doteraz. Informovanie verejnosti však vnímam ako slabú stránku, pre niekoho to môže pôsobiť dojmom, že mesto nevie, čo robí. O prácach na projekte začalo komunikovať neskoro,“ myslí si.

„Je to rozumný krok v budovaní cyklistickej infraštruktúry a udržateľnejšieho spôsobu dopravy v meste a skvelý príklad toho, ako by sa to malo robiť. Teda brať priestor autám a vracať ho peším, cyklistom a MHD,“ myslí si Šimon Krošlák, majiteľ obchodu Švihaj šop zameraného na potreby pre cyklistov.

Maríne Fraňovej sa teraz po nábreží prechádza ľahšie, páči sa jej, že je tu menej áut, vďaka čomu sa cíti bezpečnejšie. Na pedálovanie mestom to však ešte nevidí. „Prácu mám v centre a rada by som dochádzala bicyklom, z Trnavského mýta by som musela ísť aj po úsekoch vedľa áut, čoho sa bojím. Konkrétne s touto trasou by som ale problémy nemala," povedala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vodiči sa proti zmene búria. Spomínaný úsek sa dá obísť po Einsteinovej ulici v Petržalke.

V článku sa dočítate aj: čo všetko by mali vodiči vedieť o úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím a na aké dopravné značenie sa treba pripraviť,

proti čomu sa vodiči najčastejšie búria a na čo zabúdajú,

koľko áut aj spolu s pasažiermi prejde týmto úsekom a koľko cyklistov.