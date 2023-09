Tip na víkend: železnice oslavujú, na Rendez ľudí odvezú parné vlaky

Bratislava bude nadchádzajúci víkend žiť historickou dopravou. Po tratiach v Bratislave a okolí budú premávať špeciálne vypravené parné vlaky a v uliciach mesta historické električky.

Tohtoročný celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Rendez 2023 bude výnimočný. Železničné múzeum na bratislavskom Rendezi (Východné) a všetci železničiari si pripomínajú 175 rokov od príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Program víkendového stretnutia v starom rušňovom depe Bratislava východ bude preto bohatší než po iné roky.

Z českej Lednice už v piatok popoludní príde parný Légiovlak prepravujúci Československých legionárov za I. svetovej vojny.

Súvisiaci článok