Výstava Rozptyl oživila chátrajúcu budovu, vstup je len s informovaným súhlasom

V neformálnom priestore vystavuje 150 tvorcov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

"Prosím, toto v každej opustenej budove v Bratislave... aspoň v každej druhej," znie jeden z odkazov v knihe návštevníkov výstavy Rozptyl na Karpatskej 24.

V piatok 1. septembra prišlo na otvorenie výstavy viac ako 1300 ľudí. Objekt, ktorý nie je pripojený ani na vodu, ani elektrinu a dve dekády chátral, na čas ožil vďaka umeniu. Diela - grafity, inštalácie, sochy, maľby či koláže sú rozptýlené v priestore.

Budova pôvodne slúžila ako azylový dom neziskovej organizácie Maják nádeje. Keď sa však do vedenia organizácie v roku 2015 dostal bývalý riaditeľ Markízy Pavol Rusko, priviedol ju do exekúcie.

Staré Mesto sa roky o budovu na Karpatskej súdilo a priestory až do rozhodnutia súdu v roku 2020 pustli. Takmer 20 rokov bez údržby sa na budove podpísalo. Budovu teraz spravuje staromestská nezisková organizácia Dobrý dom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Staré Mesto zachránilo Maják nádeje pred Ruskom s Kočnerom Čítajte

Členitý štvorposchodový dom s nádvorím a krytým schodiskom stojí povyše bývalej budovy YMCA smerom k železničnému podjazdu. Z ulice splýva s okolitou zástavbou, má však zadebnené okná. To, čo je za zamrežovanými dverami, viacerí návštevníci prirovnávajú k tomu, čo možno vidieť napríklad v Berlíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Alternatívne výstavy tohto typu sú výnimočnou príležitosťou otvoriť sa rôznym typom umenia a zároveň spoznať aj dovtedy uzavretý vnútroblok v meste," hovorí architekt Tibor Balaž. Rozptyl mu pripomína Belgicko, kde študoval a kde sú podobné akcie rozšírenejšie a vyhľadávané aj v akademických kruhoch.

Výstava je otvorená vždy od štvrtka do nedele v časoch od 14:00 do 20:00 a potrvá do 1. októbra. Organizátori objekt zabezpečili a rozmiestnili aj prenosné osvetlenie, do priestorov sa vchádza na vlastné riziko na základe informovaného súhlasu.

V článku sa dočítate aj: prečo si organizátori platili všetko z vlastných vreciek a nežiadali o dotácie ani granty,

aké boli reakcie susedstva a podnikov na akciu takého druhu,

či konkurujú výstavy ako Rozptyl galériám a v čom sa oproti nim líšia.