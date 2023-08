Chladný ostrov v centre, nekomerčná rekreácia či zanedbaný terén. Čo je súčasné Lido?

Návrh zmien a doplnkov sa pripomienkuje do 15. septembra.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

„Keď som sa presťahovala do Bratislavy, chodila som sem veľmi rada. Iba prejdeš cez most a zrazu je to tu oveľa uvoľnenejšie. Si mimo centra, kde je každý štvorcový centimeter kapitalizovaný a vyťažovaný a musíš buď niečo konzumovať, alebo sa hýbať,“ vraví kultúrna antropologička Ivana Rumanová.

Oblasť Lido na petržalskom brehu Dunaja je pre ňu miestom nekomerčných voľnočasových aktivít a nízkoprahovej rekreácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pre iných je táto zmes brownfieldov, športovísk, záhradných chatiek a prírody ponechanej bez údržby skôr prázdnym a zanedbaným územím, ktoré už desiatky rokov čaká na rozvoj.

Ten sa o krok priblížil aj vďaka pripravovaným zmenám a doplnkom územného plánu. Aktivisti však upozorňujú na to, že projekt developera bol prijatý bez širokej celospoločenskej diskusie. „Spôsob, akým to celé prebieha, je v tomto meste štandardom,“ vraví historik architektúry Peter Szalay, „ale nemalo by to tak byť.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Turisti vnímajú Bratislavu ako čisté mesto a žasnú nad farebnými fasádami Čítajte

„To, ako sa pristupuje k vývoju tohto územia a k celému plánovaniu mesta, je ešte stále hlboko zakorenené v modernistickej predstave o meste ako umelom výtvore,“ vysvetľuje Szalay. Svojimi aktivitami spolu s Ivanou Rumanovou a kurátorkou Eliškou Mazalanovou chcú scitlivovať vnímavosť ľudí a zamyslieť sa nad tým, či dokážu o meste rozmýšľať aj inak.

Divočina v meste

„Tento priestor je zaujímavý aj v kontexte toho, že na Lide sa v podstate v centrálnej zóne mesta podarilo zachovať veľmi pestré biotopy,“ vysvetľuje Peter Szalay, keď sa rozprávame o súčasnom Lide, ktoré spolu s Rumanovou, Mazalanovou a odborníkmi z rôznych oblastí skúmajú v rámci Seminára urbánnej imaginácie.

Cieľom projektu je spájať profesionálov a študentov z oblasti umenia, architektúry a ďalších odborov či spoločenských aktivistov, a zamýšľať sa nad tým, čo vlastne tvorí mesto. V rámci projektu vytvorili prípadovú štúdiu: Lido ako vágny a vzácny terén.