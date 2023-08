Aké je to liezť štvornožky vnútrom visiaceho elastického živočícha

Inštalácia Tape v bratislavskej Starej tržnici potrvá do konca prázdnin.

“Myslela som si, že je to zábavka pre deti, ale veľmi som si to užila aj ja. Zaliezla som do jedného z tunelov, sadla si a len vnímala to zvláštne svetlo vnútri a ako sa to celé hýbalo. Cítila som sa ako v útrobách nejakého obrovského zvieraťa,“ opísala zážitok Michaela Nováková po tom, ako spolu so svojimi dvomi deťmi vyliezla z členitej inštalácie v Starej tržnici, vznášajúcej sa ako nejaký sci-fi živočích.

Za elastickou inštaláciou, pripomínajúcou priehľadnú pavučinu alebo ľadovú krajinu, s názvom Tape je rakúsko-chorvátske umelecké zoskupenie Numen/For Use a je pokračovaním projektu Tube z roku 2021. Zatiaľ čo však inštalácia Tube bola vytvorená zo siete, Tape je z priesvitnej lepiacej pásky. V Starej tržnici bude do konca augusta.

Zuzana Pacáková, šéfka festivalu Biela noc jedného z partnerov projektu, nazýva objekty na pomedzí inštalácie, sochy a architektúry rakúsko-chorvátskeho zoskupenia sociálnymi sochami. Ľudia sa stávajú ich aktívnou súčasťou a vnútro inštalácie miestom pre stretnutia, zážitky, oddych či rozhovor.

„Čaro ich projektov je v mierke, interaktivite a vizuálne jednoduchej estetike,“ hovorí Pacáková.