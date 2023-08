Na bratislavské veže možno pozerať len zdola

Výhľady na mesto z výšky ako v New Yorku či v Paríži developeri v Bratislave neumožňujú.

Panorámu Bratislavy menia v posledných rokoch vysoké veže. Žiadna vyhliadka však na nich nie je.

„Mám šťastie, že sa poznám s jedným kamarátom, ktorému rodičia kúpili byt vo vežiaku Sky Park. Išli sme na strechu a tie výhľady sa mi veľmi páčili. Bolo by super, kebyže môžem na podobné miesta vziať aj známych zo zahraničia,“ hovorí Bratislavčan Damir Demovič.

„Keď sa postaví výšková budova, ktorá radikálne zmení panorámu mesta, verejnosť má na výhľad z nej podľa mňa tak trocha právo. Myslím, že by to privítali aj ľudia, ktorým sa tieto vežiaky nepáčia. Ak by mali možnosť vyjsť hore a pozrieť si výhľad, spravili by si k budove aspoň nejaký vzťah. Ale takto, keď človek vidí len masu betónu a skla, nič mu nebráni považovať ju za vizuálny smog," myslí si Natália Kanisová.

Do mesta pravidelne dochádzala už od roku 2015, v období, keď sa v okolí Mosta Apollo rozbehla výstavba bratislavského downtownu v okolí Nív.

Dostavala sa napríklad druhá veža Panorama City s trojuholníkovým pôdorysom na Landererovej ulici s výškou 108 metrov. Spolu s jej dvojičkou dostavanou o rok skôr išlo o prvé výškové budovy nad sto metrov od kolaudácie 111 metrov vysokej budovy Národnej banky Slovenska v roku 2002.

„Je fajn vidieť, že sa mesto rozvíja aj do výšky, teraz má silnejší metropolitný nádych,“ hovorí Kanisová. „Nepáčia sa mi len, keď stoja pri historických budovách. Napríklad vežiak na Šancovej vidieť už z vlaku a medzi tie tehlové domy a červené strechy nezapadá,“ hovorí o vežiaku Premiére, proti ktorému mestskí poslanci aj Staromešťania rozbehli v roku 2015 petíciu. Veža mala mať pôvodne 8 podlaží, developer ich chcel postaviť 34, nakoniec ich má 23.

Výškové budovy nie sú len o kanceláriách, biznise a luxusných rezidentoch. V New Yorku či v Paríži patria k vychyteným destináciám. Možnosť pozrieť sa na mesto z výšky je zážitkom.

V Bratislave takýto zážitok ponúkajú hradný kopec, Ufo na Moste SNP, Slavín či Kamzík.

V článku sa dočítate aj: z ktorých miest sa dá pozrieť na mesto z výšky,

ako sa k výhľadom z výškových budov stavajú v zahraničí,

či má mesto stanovený výškový limit pre zástavbu.

Verejnosť sa k výhľadom tak skoro nedostane

Developeri ako J&T Real Estate (JTRE) a HB Reavis, ktorí stoja za projektmi viacerých výškových dominánt v meste, potvrdili, že vyhliadky z horných poschodí ich veží neumožňujú.