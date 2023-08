Z Prüger-Wallnerovej záhrady je prírodný park a miesto pre kultúru

V bratislavskej záhrade pri Horskom parku otvorili komunitné centrum.

Ešte v roku 2012 len málokto tušil, čo sa nachádza za drevenou bránkou na Nekrasovovej ulici, okolo ktorej denne prechádzali možno stovky ľudí idúcich okolo starej bratislavskej krčmy do neďalekého Horského parku. Za bránkou sa nachádzala zanedbaná záhrada o rozlohe 5-tisíc metrov štvorcových, a časť dôležitej histórie mesta.

Záhrada Prügerovcov, rodiny, ktorú v 19. storočí preslávil hoteliér Heinrich Prüger, svojho času svetoznámy hotelový manažér, ktorý dal tesne pred 1.svetovou vojnou na dnešnom Hviezdoslavovom, vtedy Kossuthovom námestí v Prešporku postaviť najhonosnejší hotel Savoy - Carlton.

Záhrada medzi Kalváriou a Apoštolskou nunciatúrou, v susedstve rozložitých víl a mohutných stromov je odrezaná od ruchu mesta a ponúka pocit súkromia. Dostať sa do nej dá vstupom pri Funuse, alebo z Nekrasovovej ulice. V blízkosti sa nachádza aj zastávka Kalvária, ktorú obsluhuje linka 147.

Záhradu sprístupnili počas pandémie, v júni 2021, v období zvýšeného záujmu o pobyt v prírode. Od apríla do septembra sa dá v záhrade tráviť čas od 8:00 do 20:00 a od októbra do marca od 8:00 do 18:00.

V stredu 10. augusta v záhrade slávnostne otvorili komunitné centrum Prügerka aj s bábkovým predstavením, komentovanou prehliadkou, koncertom a premietaním letného kina.

"Veľmi sa teším, že takéto miesto máme neďaleko Horského parku a rozširujeme tým počet miest, kde si môžu Bratislavčania oddýchnuť a stráviť plnohodnotne voľný čas," povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Súčasťou areálu je komunitná záhrada Prügerka, ktorú spravuje organizácia Národný Trust, v strede areálu sú mokrade s vyvýšenými lávkami na chodenie, pobytové lúky vhodné na pikniky aj slnenie a informačné tabule o flóre a faune záhrady.

V zadnej časti parku sa nachádzajú workoutové zariadenia, detské ihrisko, základy skleníkov a komunitný domček . Užitočné informácie o nadchádzajúcich eventoch v parku nájdete na tomto linku.

Okrem mena Heinricha Prügera nesie park aj meno Ladislava Wallnera, rodinného právnika Prügerovcov, ktorý spravoval majetky rodiny aj po tom, čo sa odsťahovali do Anglicka.

Po druhej svetovej vojne však začalo miesto pustnúť. Výstavba pohltila takmer celú okrasnú časť záhrady a tá úžitková sa rozparcelovala na malé záhrady. Z pôvodných úprav sa zachovali len rozbujnené vzácne dreviny, zvyšky schodiska, skleníkov a kotolne.

