Zresetovať si hlavu po práci na vode? Kajakovať sa v centre Bratislavy je jednoduchšie, ako sa zdá

Kto sa bojí Dunaja, môže vyskúšať Jarovské rameno.

Na Dunaj sa mnohí pozeráme denne, z mostov, z promenády, z terás reštaurácií. Málokto však naozaj pozná mohutnú rieku pretekajúcu Bratislavou.

„My vodáci máme to privilégium, že sme môžeme byť na Dunaji a mať pokoj od všetkého a nikto nás nevyrušuje,“ hovorí inštruktor kajakovania z klubu Dunajčík Ondrej Michalík.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Toto privilégium pohody a voľnosti by podľa neho mohol mať každý.

Prísť na vodu je ľahké

„Veľa ľudí nám povedalo, že Dunaj dlho vnímali, ale nikdy sa naň neodvážili ísť. Keď naň išli s nami, zistili, že pobyt na vode môže byť veľmi príjemný a upokojujúci,“ opisuje dojmy začiatočníkov inštruktor Ondrej Michalík.

Vyskúšať si kajak v klube Dunajčík môže ktokoľvek bez predchádzajúcich skúseností či športových ambícii. Stačí sa zaregistrovať na niektorý z otvorených termínov, ktoré sa konajú každý utorok a štvrtok o šiestej večer pod názvom Kajak v centre, a môžete si po práci prísť zresetovať hlavu na vode. Samozrejme, treba vedieť plávať.

V článku sa dozviete: ako vyzerá škola kajakovania na Dunaji,

kde si môžete plavbu vyskúšať na rovnej vode a zadarmo,

prečo kajakovanie na Dunaji zaujíma aj cudzincov,

čo sa dá vidieť z hladiny Dunaja,

ako funguje klub Dunajčík a jeho komunita,

ako inštruktor vníma plány developera na Novom Lide.

Za 15-eurový poplatok zapožičajú všetko potrebné vybavenie, teda kajak, pádlo a záchrannú vestu, a zabezpečia inštruktora. Po príchode do klubu, ktorý sa nachádza na Klokočovej 5, len pár minút od Tyršáku, nasleduje krátka inštruktáž na suchu a potom vstup do vody.

Kurz prebieha v malej skupinke, kde sa spolu plaví maximálne šesť osôb, bývajú medzi nimi úplní začiatočníci, ale aj takí, ktorých kajakovanie nedávno chytilo a teraz chodia na vodu pravidelne, ale ešte sa nestali členmi klubu. Inštruktor je s nimi celý čas a dbá na to, aby sa nikomu nič nestalo.

„Samozrejme, stane sa, že sa niekto prevráti, ale nie je to problém,“ upozorňuje Michalík. „Sme pri brehu, takže ten človek len dopláva, vylejeme vodu z kajaku a ideme ďalej.“ Nie je to úplne bežné, ale keď sa to stane, je dôležité, aby pokračoval hneď ďalej a nevytvoril si traumu.

Pre tých, ktorí sa boja ísť na Dunaj, je tu možnosť prísť na Jarovské rameno, kde má klub otvorenú lodenicu. Tam si človek môže bezplatne požičať niektorú z lodí pre začiatočníkov alebo paddleboad a zistiť, aké to je na rovnej vode. Vítané sú aj rodiny s deťmi. Aj tu sa treba dopredu zaregistrovať, aby vodáci vedeli, koho očakávať.