Do Lekárne u Salvatora začnú inštalovať pôvodný nábytok

Ikonickú lekáreň v centre Bratislavy chce Slovenská lekárenská komora sprevádzkovať do konca roka.

„Generácie farmaceutov si želajú, aby sa do Lekárne u Salvatora vrátil život. To, že sa raz budem môcť aj ja podieľať na vrátení života do tejto ikony slovenskej farmácie, som si ani netrúfal predstaviť,“ teší sa Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

Nezisková organizácia Lekáreň u Salvatora, patriaca pod komoru, plánuje legendárnu lekáreň v bratislavskom Starom Meste otvoriť do konca roka. Rekonštrukcia priestorov lekárne je hotová, v pondelok sa začína s inštaláciou pôvodného barokového lekárenského mobiliára. Mala by trvať päť až šesť týždňov.

Neziskovka bude v objekte na Panskej ulici sedem dní v týždni poskytovať lekárenskú starostlivosť a zároveň prezentovať oficínu s historickým nábytkom, teda priestor lekárne, v ktorej sa expedujú lieky pacientom, širokej verejnosti.

„Plánujeme zabezpečenie kompletnej lekárenskej starostlivosti vrátane individuálnej prípravy liekov a rozšírených odborných konzultácii,“ hovorí Sukeľ. „Chceme, aby toto pracovisko bolo nielen výkladnou skriňou historickej, ale aj modernej farmácie.“

Lekáreň ako srdcová záležitosť

Oživenie Lekárne u Salvatora na Panenskej je pre šéfa lekárnikov srdcovou záležitosťou. „Každá profesia má svoje ikony. A každý, kto má svoju profesiu rád, má k týmto ikonám výnimočný vzťah,“ hovorí Sukeľ.

Tak ako novinári túžia mať stĺpček v New York Times, folkloristi tancovať vo Východnej, speváci koncertovať v Carnegie Hall a vedci publikovať v Nature, každý zanietený farmaceut pozná Salvatora.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nájom priestorov vrátane historického nábytku pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora na neurčitý čas koncom júna. Nájomné bude vo výške 1 474,55 eura mesačne, t. j. 17 694,60 eura ročne, upresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Nová podoba historickej lekárne

Interiér lekárne je zrekonštruovaný podľa projektu architekta Matúša Ivaniča, ktorý pracuje aj na projekte pamiatkovej obnovy celej budovy. „Náklady na stavebné a reštaurátorské práce predstavovali približne 350-tisíc eur,“ informoval Bubla s tým, že obnova lekárne bola prvou fázou postupnej obnovy objektu.

Oficína bude rovnaká – vrátane historického mobiliára. Pár viditeľných rozdielov bude súvisieť s tým, že v týchto priestoroch bude prevádzkovaná štandardná verejná lekáreň.

Budúca oficína pripravená na návrat barokového mobiliára. (zdroj: Jana Liptáková)

„Zázemie lekárne bude zásadne iné a bude zodpovedať súčasným nárokom na prevádzku zdravotníckeho zariadenia,“ hovorí Sukeľ.

Neziskovka plánuje v oficíne umiestniť aj expozíciu o histórii a rekonštrukcii lekárne a bude zabezpečovať stručný odborný výklad. „Veríme, že záujem turistov nenaruší starostlivosť o bežných pacientov a klientov lekárne,“ hovorí Sukeľ.

Fragment schodiska, ktoré kedysi viedlo z lekárne do bytu na poschodí. (zdroj: Jana Liptáková)

V obnovenej lekárni SLeK plánuje v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského organizovať napríklad osvetové a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť.

„Zároveň uvažujeme napríklad o dočasných malých výstavách výtvarných diel farmaceutov, umeleckých podujatiach v priestore pred lekárňou či rozšírených historických prezentáciách,“ upresňuje Sukeľ.

Unikátny mobiliár

Mesto historický lekárenský nábytok odkúpilo od súkromného zberateľa Erika Kovácsa vlani za 990-tisíc eur bez DPH. Ten mobiliár bývalej jezuitskej lekárne kúpil v roku 2010 od jeho vtedajšieho majiteľa Jaroslava Závodského za milión eur a za ďalších niekoľko tisíc eur ho dal zrekonštruovať.