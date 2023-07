V bratislavskej Rači funguje inkluzívny hotel

Polovicu personálu hotela Bivio tvoria zdravotne a mentálne znevýhodnení zamestnanci.

Nechodili s nami do školy, nie sú našimi kolegami a nestretáme sa s nimi ani v krčme. Na Slovensku sú ľudia s mentálnym znevýhodnením v spoločnosti dodnes takmer neviditeľní, takže tí, ktorí sa ocitnú v ich spoločnosti sa často cítia nesvoji, nevedia, čo povedať a čo je vhodné či nevhodné sa pýtať. Odvykli sme si na ich odlišnosť.

V realite sa však ľudia mnohí ľudia s mentálnym znevýhodnením nielen radi učia a rozprávajú, ale aj pracujú. Ich prítomnosť na pracovisku navyše kolegov z bežnej populácie učí nielen väčšej všímavosti, empatii a rešpektu, ale napríklad aj to, že možno spomaliť a užívať si prácu. Dôkazom je Bivio.

V článku sa dočítate aj: aké je to mať za kolegu človeka s mentálnym znevýhodnením,

ako títo ľudia transformujú kolektív,

viac o tom, ako vyzerá bežný deň v prevádzke očami ľudí so znevýhodnením.

Nenápadný hotel na Alstrovej ulici v Rači od ulice pripomína skôr rodinný dom. Až keď je človek bližšie, všimne si zelenú vlajku s logom hotela. Funguje od roku 2018 a sú v ňom práčovňa, kuchyňa aj reštaurácia a na poschodí ubytovacia časť. V inak štandardnom hoteli je na slovenské podmienky neštandardný kolektív, pracujú tu aj ľudia so zdravotným alebo s mentálnym znevýhodnením.

"Nestretnete sa tu s tým, že v momente, keď padne záverečná, sa ľudia hrnú domov. Skôr než odídu, spýtajú sa, či ešte netreba niečo spraviť, o prácu sa zaujímajú a vidím, že ich baví," hovorí Matúš Mellard, ktorý má v hoteli na starosti reštauráciu.

Hotel nie je uzavretou bublinou živenou len z podporných fondov. Jedným zo stálych zákazníkov práčovne je napríklad blízky domov dôchodcov ale aj prezidentský palác. Prevádzka je životaschopná, má stálych hostí a dobré vzťahy s okolím. V hoteli radi trávia voľný čas seniori aj rodiny s deťmi a v komunitnej záhrade v zadnej časti sa pravidelne cvičí joga.

Projekt založilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, o. z., a ide o integračný sociálny podnik, kde sa klienti prácou v hoteli učia novým skúsenostiam a zvyšujú tak svoje šance uplatniť sa. Podnik funguje aj vďaka dánskej nadácii Velux, ktorá ho finančne podporila. Okrem Bivia je v Bratislavskom kraji ďalších 20 sociálnych podnikov, ako vyplýva z údajov ministerstva práce.

Nenormálne normálna prevádzka

Tak ako sa od seba odlišujú ľudia z bežnej populácie, rovnako to platí aj pri ľuďoch so znevýhodnením. Zamestnanci si z ponúkaných možností vyberú to, čo je v ich silách a čo ich napĺňa. V Bivio je zamestnaných 23 ľudí, z nich dvanásť je zdravotne znevýhodnených, deväť z nich s mentálnym znevýhodnením. Môžu sa realizovať v štyroch oblastiach - pomáhať v kuchyni, obsluhovať v reštaurácii, pracovať v hoteli alebo v práčovni.