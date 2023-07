Tam, kde sa dá, nechávajú mestské časti parkovanie na chodníkoch

Mesto rozširuje PAAS, Petržalka dokončuje reguláciu na Lúkach, Ružinov ojedinele ruší chodníky.

Parkovať na chodníku budú môcť osobné vozidlá len vtedy, ak to umožňuje dopravné značenie. (Zdroj: SME/Marko Erd)

Od októbra mimo vyznačených miest na chodníku nezaparkujete. Stále platí podmienka, že auto zaparkované na chodníku musí zachovať 1,5 metra voľného miesta na chodníku pre chodcov. Ako sú na to pripravené bratislavské mestské časti?

Novela zákona, ktorá pôvodne vstúpila do platnosti už 1. marca 2022, dostala odklad o rok a pol. Samosprávy tak dostali čas sa pripraviť.

Niekde to už vyriešil PAAS

V niektorých častiach mesta zrušením parkovania na chodníkoch ubudne množstvo parkovacích miest. Tam, kde je aspoň čiastočne zavedené regulované parkovanie PAAS, je táto otázka vyriešená.

V Starom Meste je na polovici ulíc nastavené parkovanie mimo chodníkov, čo vyhovuje aj novému zákonu.

„Ide o regulované parkovanie v okolí centra doteraz prevádzkované spoločnosťou BPS park, a. s., ktoré od 31. júla bude súčasťou parkovacej politiky PAAS, a rezidentské parkovanie s povolením Starého Mesta," informuje hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková.

Prvá zóna s mestskou parkovacou politikou SM1 Hlavná stanica - Blumentál je už zregulovaná, od augusta sa k nej pridá zóna SMO Centrum - Panenská.

Zóny regulovaného parkovania majú aj Nové Mesto, Ružinov a Petržalka a mesto kontinuálne pracuje na ich rozširovaní spolu s mestskými časťami.

Dopravné značenie aj parkovacie domy

V lokalitách s neregulovaným parkovaním sa samospráva snaží vytvoriť legálne parkovacie miesta. „Miestne komunikácie I. a II. triedy sú v správe hlavného mesta a miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušnej mestskej časti,“ vysvetľuje hovorca magistrátu Peter Bubla. Parkovanie na pridružených chodníkoch teda rieši príslušný správca komunikácie.

„Na základe kritérií ako napríklad šírkové pomery, blízkosť významných inštitúcií, množstvo rezidentov danej zóny či riziká premávky sme vytypovali chodníky, kde by aspoň do času systémovej regulácie cez PAAS mohli byť vyznačené riadne parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely,“ dodáva Bubla.

V Karlovej Vsi zákazom parkovania na chodníkoch ubudne značné množstvo doteraz využívaných parkovacích miest. Mestská časť preto parkovanie na chodníkoch zachová všade tam, kde je to možné.

„Na časti chodníkov v Karlovej Vsi je už dopravné značenie hotové, predovšetkým v oboch zriadených rezidentských parkovacích zónach alebo na tých komunikáciách, ktoré boli nedávno zrekonštruované. Tu sa už dopravné značenie, a teda ani možnosti legálneho parkovania meniť nebudú,“ vraví starostka mestskej časti Dana Čahojová.