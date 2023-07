KC Dunaj je teraz Kácečko. Obľúbený podnik sa presťahoval sa na strechu Prioru

Teplá voda tečie, elektrika pracuje, záchody splachujú, bar funguje. Ľudí nechcú lákať len na program, ponúknu aj street food.

Bratislava už dlhšiu dobu prichádza o svoje legendárne kluby. Asi najväčším zásahom za ostatné roky bolo zatvorenie Subclubu pod hradom alebo klubu Nu Spirit Club na Štúrovej ulici. Po Novom roku prišiel ďalší úder, tentokrát nie len pre nočný život a zábavu, ale aj kultúru - KC Dunaj po Silvestri zavreli. Budova, v ktorej klub sídlil, je v rekonštrukcii.

Polepený výťah, terasa s výhľadom na Hrad a Dóm. sv. Martina neodmysliteľne patrili k priestorom klubu na hornom poschodí nevyužívaného obchodného centra na Námestí SNP. Podobných priestorov je v Bratislave málo, väčšina je obsadená a tie, čo zostávajú, nie sú vždy naklonené tomu, aby na nich vyrástol nočný klub. Vhodné miesto sa nakoniec našlo v Priori na Kamennom námestí.

Majiteľ a spoluzakladateľ klubu IVAN PÄTOPRSTÝ pôvodne pracoval pre finančnú skupinu, chodil v obleku a sníval o tom, že by si raz založil krčmu. Keď sa spoznal s Gáborom Bindecsom, zo sna sa stala realita a KC Dunaj naberal prvé kontúry.

Kácečko je otvorené a má za sebou prvý víkend. Ako to hodnotíte?

Odkedy sme otvorili, ešte som sa poriadne ani nezastavil. Jednoduchý oznam o desiatej večer spustil lavínu, prišlo šialene veľa ľudí na to, že sme vypustili von len jeden post na Instagrame. Všimol som si, že sem viacerí ľudia prichádzali každý deň od otvorenia. To je fajn. Pokiaľ by sme ich videli len v piatok a potom už nikdy, nepáčilo by sa mi to. V piatok sa prišli viac-menej len pozrieť, dať si pivo a drink, ale sobota už bola ako štandardné Kácečko v Dunaji.

Keď človek príde do klubu, všimne si, že ešte nie je celkom dokončený. Čo na to zákazníci a zákazníčky?

Zatiaľ sa nepýtam, pretože si uvedomujem, že sme klub otvorili v beta verzii. Išlo nám hlavne o terasu, bola by škoda, neponúknuť ju ľuďom cez leto a ak by sme aj rekonštrukciu dokončili v septembri, bola by už bezpredmetná. Tiež mám pocit, že pokiaľ by sme boli zatvorení dlhšie ako pol roka, ľudia by už aj zabudli, kam sa chodili zabávať a sedieť pri pive.

Ste spokojný s novým priestorom?

Priestor je tu krásny a pripravený na ľudí, je super, že sme nemuseli prichádzať s ničím novým. Poschodie, na ktorom sídlime bolo postavené ako jedáleň a klubovňa, takže to sedí aj s naším zámerom. Z jedálne sme spravili barovú časť a z klubovne bude raz sála. Tú sme umiestnili doprostred a zvukovo odizolovali špeciálnym sadrokartónom s výplňou. Z bývalej kuchyne chystáme spraviť funkčnú kuchyňu, čím sa nám konečne splní náš drobný sen. Už dlhšie sme totiž rozmýšľali nad bistrom, to by sa sem ale veľmi nehodilo, vzhľadom na piatkové a sobotňajšie párty. Pôjde skôr o street food.

Čítanie literatúry, prednášky, diskusie aj kvízy. V starom Kácečku sa vždy dialo niečo zaujímavé. Bude klub fungovať podobne aj teraz?

Máme neporovnateľne väčšiu barovú časť s terasou ako bude naša sála. Teraz ich budeme mať dve, jednu malú a jednu veľkú. Nebudeme nútení robiť toľko programu ako v Dunaji, keďže v ponuke budú aj iné veci, kvôli ktorým by k nám ľudia mali chodiť. V Dunaji bol program nutnosť, bez ktorej klub nefungoval tak ako s ním. Tu by sme to chceli robiť inak práve aj cez gastro, chceme dať ľuďom viac možností, aby si mohli vyberať. Nemusia prísť cielene len na párty – aj keď sú fajn, len potom hrozí, že ak sa niekomu nepáčila konkrétna akcia, nabudúce už nepríde. Teraz by sme boli radi, ak by ľudia prišli bez ohľadu na to, či bude hrať drum and bass alebo latino.

Je klub v takejto "beta verzii" pripravený aj na akcie?

Teplá voda tečie, elektrika pracuje, záchody splachujú, bar funguje a to že ešte nie sú nejaké drobné detaily úplne dokonalé, sa časom tiež doladí. Pevne veríme, že to do septembra stihneme. Uvidíme ešte, v akej miere tu budeme organizovať párty, to ukáže leto. V konečnom dôsledku aj v OC Dunaj sme ustavične niečo opravovali. Prerábanie a dorábanie patrí ku Kácečku a myslím, že to ľudia chápu. Možno, ak by vošli dovnútra, kde by bolo už všetko nablýskané, tak by nám to ani neverili.