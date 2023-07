Petržalka plánuje vytvoriť novú legálnu grafity stenu

Konkrétne lokality zatiaľ nie sú známe.

BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka plánuje do budúcna vytvoriť novú legálnu grafity stenu. Donedávna ňou bol objekt depa nerealizovaného metra na konci mestskej časti, ktorý však bol zbúraný v rámci druhej etapy výstavby električkovej trate.

Vo vytvorení legálnej grafity steny vidí samospráva viacero pozitív vrátane podpory umelcov.

"Vytvorenie aspoň jednej legálnej steny môže prispieť k zníženiu počtu prípadov vandalizmu, tvorby nelegálnych grafitov, a teda aj k ochrane pred znehodnocovaním majetku," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Prispieť môže tiež ku kreativite a viditeľnosti umelcov.

Viacerí z nich obľubovali už spomínaný objekt zbúraného depa, kde sa konali aj pravidelné podujatia. Priestory legálnej grafity steny zároveň podľa hovorkyne vytvárajú aj komunitný priestor na socializáciu mládeže.

Návrh na vytvorenie takejto legálnej steny bol aj predmetom júnového rokovania miestnych poslancov.

Na základe ich rozhodnutia má mestská časť vyhlásiť verejnú výzvu, prihlásiť sa do nej budú môcť záujemcovia z radov občanov, rôznych občianskych združení či spolkov. Tí by mali sami vytypovať vhodné miesta, mestská časť by ich návrhy následne posúdila a vyhodnotila najmä s ohľadom na majetkovo-právne vzťahy.

"Konkrétne lokality zatiaľ známe nie sú, no v zmysle návrhu sa budeme snažiť dodržať termín 31. október," doplnila Halašková.