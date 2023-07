Na bezpečnosť návštevníkov Veľkého Draždiaka opäť dohliadajú záchranári

Výnimkou budú dni, kedy počasie kúpaniu nebude veľmi priať.

BRATISLAVA. Na kúpanie vo Veľkom Draždiaku, neoficiálnom prírodnom kúpalisku, v bratislavskej Petržalke aj počas tohtoročnej letnej sezóny dohliadajú záchranári.

O bezpečnosť návštevníkov sa opäť stará Vodná záchranná služba zo Spolku ochrancov vôd Octopus. K dispozícii je do začiatku septembra. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

Záchranári majú k dispozícii taktiež čln, automatický defibrilátor, kyslíkový prístroj či potápačskú výstroj. Napriek tomu však samospráva návštevníkov vyzýva, aby v prvom rade dbali na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí sami.

"Nepreceňujte svoje sily, moc slnečných lúčov ani čaro viacpercentných nápojov," odkazuje mestská časť.

Záchranná služba bude dohliadať na návštevníkov do 3. septembra, a to vždy od 10.00 do 18.00 h vrátane víkendov a sviatkov.

Výnimkou budú dni, kedy počasie kúpaniu nebude veľmi priať. Stanovisko záchranárov je po ľavej strane bufetu Barracuda a zároveň bližšie smerom k nemocnici.