Detská univerzita Komenského funguje, aj keď je Divadlo Aréna staveniskom

Deti si vyskúšajú dabovanie v televízii, na ministerstve obrany zažijú army workshop a pôjdu aj do kriminalistického ústavu.

Absolvovať univerzitu s diplomom a promóciami už v deviatich? Detská univerzita Komenského túto možnosť ponúka už 21. rokom a prihlásiť sa môže každý, kto má 9 až 14 rokov. Na programe je deväť prednášok a devätnásť workshopov za 28 dní.

Tento ročník otvorí prednáška Prečo nepíšeme hlaholikou či cyrilikou, ktorú povedie Vincent Múcska z Katedry všeobecných dejín. Poslednou bude prednáška prezidenta medzinárodnej asociácie dramatickej výchovy Sanja Krsmanovića Tasića Prečo a ako sa môžeme vzdelávať divadlom?

Otvoria sa aj témy bezpečnosti na internete, prečo ľudia veria na čarodejnice, čo znamená verejná správa a prečo je dôležité zlepšovať ju a študenti sa budú zamýšľať aj nad tým, prečo si ľudia rozprávajú príbehy.

Prvý raz sa do podujatia zapojí aj Vysoká škola múzických umení. Režisér Peter Bebjak vysvetlí, prečo vzniká film a Marián Amsler to, prečo aj zo starých divadelných hier doteraz vznikajú moderné inscenácie.

Sprievodné podujatia študentov zavedú do útrob Slovenského rozhlasu a televízie, vyskúšajú si aj dabovanie, na Ministerstve obrany zažijú army workshop a aktivity si pre nich pripravil aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ.

Okrem prednášok sú prichystané aj rôzne aktivity a workshopy. Medzi stálice patria návšteva galérie Danubiana, štvordňový výlet v prírode či exkurzia do Energolandu v Mochovciach.

Kapacita na dennú formu štúdia je 300 študentov a zostáva už len posledných 13 voľných miest, poplatok je 30 eur. Prihlasovať sa dá najneskôr do 7. júla a 4. júla sa koná slávnostná imatrikulácia.

Mladí študenti univerzitu absolvujú slávnostne so všetkým čo k tomu patrí. A to v plnej vážnosti vysokoškolského prostredia. (zdroj: Jozef jakubčo)

Vzdelávať sa dá aj online formou, tu počet študentov nie je obmedzený. DUK absolvoval aj študent z Austrálie. Do sprievodných aktivít, sa však online štuenti môžu zapojiť len ak sú voľné miesta.

"Zaujíma ich to a to je pre všetkých najprekvapujúcejšie, že aj keď nemusia, tak chcú. Prídu ako bojazlivé deti, čo sa držia mamy a keď odchádzajú, povedia jej, aby počkala vonku. Nadväzujú tu priateľstvá a chcú sem chodiť ďalej. Detská univerzita Komenského je cesta, ktorá nám tu roky chýbala, je to cesta k slovenskej elite," podčiarkol zakladateľ projektu Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna.

"Je pre nás podstatné, aby u nás deti dostávali základy vedeckej metodolóie a prístupu k životu už v útlom veku. Myslím, že sme to na Slovensku ako spoločnosť zanedbali a následky potom žneme v podobe toho, čo je okolo nás," skonštatoval rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Každý ročník je špecifický farbou aj programom. Ani jedno sa neopakuje, organizátori prichádzajú vždy s niečím novym. (zdroj: Jozef Jakubčo)