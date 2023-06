Internátom v Mlynskej doline hrozí osud Rázsoch

Obnova Šturáku z plánu obnovy sa už nedá stihnúť, výzva stále neprichádza.

Univerzita Komenského v Bratislave dnes slávi 104 rokov existencie. Namiesto oslavy však usporiadala tlačovku, kde vyzýva štát, aby urýchlene vyhlásil výzvu na rekonštrukciu internátov z plánu obnovy a záchranu študentského mesta v Mlynskej doline.

Do plánu obnovy podľa slov rektora UK Mareka Števčeka vkladala univerzita veľké nádeje, keďže stav najväčšieho študentského mesta Mlynskej doliny je alarmujúci a jeho náprava presahuje finančné možnosti univerzity.

Zatiaľ to však vyzerá, že ani plán obnovy internáty nezachráni. Ak aj ministerstvo v najbližších týždňoch výzvu vypíše, podľa Števčeka nie je reálne, aby sa rekonštrukcia stihla v stanovených lehotách.

Internáty univerzity sa teda ocitli v podobnej situácii ako nemocnica Rázsochy.

Komplexná rekonštrukcia Šturáku sa do roku 2026 nestihne

Univerzita pripravila projekt komplexnej rekonštrukcie 12-poschodového bloku B v Mlynskej doline, tzv. Šturáku. Príprava projektu trvala dva roky a bol vyčíslený na 35 miliónov eur.

Podľa harmonogramu z júna 2022 mala byť výzva vyhlásená už v septembri, tvrdí prodekanka UK pre majetok a investície Jana Duračinská. "Prešiel rok a tá výzva ešte stále nevyšla. Táto strata času má samozrejme veľký dosah na možnosť realizácie investícií.

Števček pripomína, že vytvorili komplexný projekt rekonštrukcie a majú zabezpečené stavebné povolenie.

Rekonštrukciou má dôjsť k 60-percentnej energetickej úspore a zvýšil by sa aj štandard pre študentov, keďže projekt počíta aj so zmenou dispozície.

Pri súčasnom nastavení lehôt plánu obnovy však univerzita nemá šancu projekt stihnúť. Stavebné práce odhadujú na 30 mesiacov, verejné obstarávanie na dodávateľa trvá minimálne šesť mesiacov.

„Ak sa výzva vypíše, tak vyhodnocovanie bude trvať minimálne do novembra, ak by sme aj niečo dostali, míľniky sú nastavené tak, že do konca roku 2025 alebo do polovice 2026 to musí byť vyčerpané. Toto je nezvládnuteľné,“ vysvetľuje Števček.

Rektor univerzity vidí dve možné riešenia ako zaistiť, aby univerzita vedela garantovať svojim študentom ubytovacie kapacity. „Buď sa ešte dodatočne upravia lehoty v pláne obnovy tak, aby sme boli schopní zrealizovať túto rekonštrukciu, alebo žiadame, aby sa vyčlenil osobitný balík peňazí priamo zo štátneho rozpočtu tak ako napríklad v Českej republike.“

Števček pripomenul aj fakt, že Bratislava ako jediný región nemohla čerpať štrukturálne fondy.

Pomoc od štátu je slabá a nepredvídateľná

Kvalita ubytovacích zariadení je jedným z kritérií, podľa ktorých sa mladí ľudia rozhodujú pri výbere vysokej školy. Vyplýva to z nedávneho prieskumu IPSOSU, ktorý ukazuje, že zostať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, keby sa zvýšil komfort na školách a zlepšili ubytovacie možnosti.

Okrem udržania študentov je pre univerzitu prioritou aj pritiahnutie tých zo zahraničia, najmä doktorantov. Tým by univerzita tiež chcela ponúkať dôstojné ubytovanie, často však z internátov po krátkom čase odchádzajú preč.

Univerzite zdôrazňuje, že prostriedky od štátu sú nedostatočné a prichádzajú nepredvídateľne.

„Celkovo je vyčleňovaných v rámci kapitálovej dotácie pre všetky verejné vysoké školy na Slovensku okolo sedem miliónov eur. Tie prostriedky postupne od roku 2015, keď to bolo okolo 10 miliónov, klesajú,“ tvrdí Duračinská.

„Kapitálové dotácie sú rozdeľované nepredvídateľne, v podstate až v máji alebo v júni daného roku vieme, aké prostriedky budeme mať k dispozícii,“ dodala. Tento rok žiadali približne 35 miliónov, dostali 865-tisíc eur. Táto suma nepokrýva investičné potreby univerzity.

Duračinská porovnala situáciu s Českom: „Karlova univerzita dostala 135 miliónov od štátu na rekonštrukciu kampusu. Kapitálové výdavky Masarykovej univerzity sú okolo 20 miliónov ročne. Je tu, žiaľ, veľký nepomer oproti tým siedmim miliónom, ktoré sú vyčlenené na všetky verejné vysoké školy.“

To pre UK znamená, že nedokáže systémovo plánovať rekonštrukcie. Ani vypracované projekty „v šuflíku“ pre prípadnú dotáciu situáciu neriešia, pretože projekty časom zastarávajú a treba ich nanovo aktualizovať.

Miest bude ďalší rok dosť

Keďže plánovaná rekonštrukcia Šturáku sa odložila, internát bude tento rok mať k dispozícii o niekoľko sto miest viac ako minulý rok.

„Budeme pokračovať v rekonštrukciách bloku A, dokončíme ho tak, aby bol naozaj v dobrom stave, a blok B zatiaľ bude obývateľný, aj keď to nie je komfortné bývanie,“ vysvetľuje prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.

V areáli internátov sú zatiaľ zrekonštruované tzv. manželské internáty, na átriakoch sú zrekonštruované len niektoré bloky.

Lôžko v najlacnejšej nezrekonštruovanej spoločnej izbe stojí 56 eur mesačne, najdrahšia jednolôžková izba stojí 134 eur.

Na internátoch Družba rekonštrukcie prebiehajú postupne, ich komplexnú rekonštrukciu univerzita zatiaľ neplánuje.

Aktuálne je bývanie v Bratislave menej dostupné ako v minulosti, výrazne sa to dotýka študentov, ktorí využívali nájomné bývanie. Záujem o internáty preto pretrváva.

„Každý rok v septembri pre niektorých študentov nastane šok, pretože nedostanú internát hneď,“ vysvetľuje Masaryk. V priebehu mesiaca sa zvyčajne situácia upokojí. „V októbri spravidla už býva každý, kto to potreboval,“ dodáva prorektor.

Pred pár dňami internáty oznámili, že od 1. júla sú povinní vyberať aj daň z ubytovania pre neštudentov. Týka sa to tých, ktorí skončili bakalárske štúdium a pokračujú v magisterskom alebo skončili magisterské a pokračujú v doktorandskom štúdiu, zamestnancov a študentov nad 26 rokov. Náklady na ubytovanie im môžu stúpnuť až o 90 eur za mesiac.

Nariadenie vzbudilo veľkú nevôľu a univerzita plánuje stretnutie s vedením mesta, kde by prediskutovali prípadnú výnimku pre internáty. Stretnutie by sa malo uskutočniť tento týždeň.