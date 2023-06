Streetworkeri pracujú s neprikrášlenou realitou

Aj taxikár alebo spiaca seniorka vo vlaku môžu byť ľuďmi bez domova.

Čo by sa stalo, ak by si náhle dali všetci sociálni pracovníci v meste na rok pauzu? Podľa Pavla Sabelu z občianskeho združenia Stopa, by ľudia bez domova zapĺňali ulice, zomierali by priamo na nich a mesto by zaplavovali sťažnosti.

Sociálni pracovníci sú takmer rovnako neviditeľnými ako klienti a klientky, o ktorých sa starajú. Ako hovoria, vo svojej práci sa stretávajú s neprikrášlenou realitou.

Na ulici môže skončiť každý. Viacerí sa o tom presvedčili na vlastnej koži už počas pandémie, keď okrem práce stratili aj svojich najbližších. Výpadok príjmu spustil domino, ktoré sa pre niektorých skončilo bezdomovectvom. Streetworkeri im pomáhajú v tom, aby s domovom neprichádzali aj o dôstojnosť.