V Rovinke stále horí. Dym, ktorý sa šíri aj v Bratislave, by nemal byť toxický

Pohyb vonku sa odporúča obmedziť pre požiar aj prízemný ozón.

BRATISLAVA. V obci Rovinka už od rána horí sklad s polyetylénom a paletami. Na mieste zasahuje viac ako 180 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

Požiar zatiaľ nie je lokalizovaný, informoval na tlačovom brífingu prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek. Predpokladá sa, že sa tak stane v najbližších hodinách. K samotnej likvidácii požiaru by mohlo dôjsť v noci alebo v piatok nadránom. Pri zásahu sa doteraz ľahko zranilo osem hasičov.

Dym z požiaru sa síce šíri v okruhu 30 kilometrov, nemal by však obsahovať toxické látky.

„Ak je spaľovanie dokonalé, z polyetylénu nevznikajú žiadne toxické látky,“ tvrdí chemik Pavol Alexy zo Slovenskej technickej univerzity. Uhlík a dym, samozrejme, nie sú príjemné a okná treba pozatvárať, spresňuje.

Nemožno vylúčiť nedokonalé horenie

„Z chemickej podstaty polyetylénu by pri jeho dokonalom spaľovaní nemalo vzniknúť nič iné ako oxid uhličitý, voda a uhlík, ak si odmyslíme malé množstvo additív, ktoré sa tam dávajú ako antioxidanty. To sú veľmi nízke koncentrácie. Samozrejme, nejde vylúčiť, že oheň nehorí ideálne a vznikajú medziprodukty. V konečnom dôsledku by som sa spoľahol na hlásenia Hasičského zboru,“ dodal.