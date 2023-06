Historik architektúry: Zo sídlisk sa postupne stane normálne mesto

Dispozície panelákových bytov sú často oveľa lepšie ako tých súčasných, hovorí Peter Szalay.

Sídlisko Petržalka sa začalo stavať pred 50. rokmi v roku 1973 a bolo príkladom modernistického rozdelenia mesta na funkčné zóny. O tom, ako sa na Slovensku menili predstavy o bývaní aj samotné sídliská, sme sa rozprávali s historikom architektúry PETROM SZALAYOM. Odborník na dejiny architektúry a mestského plánovania je autorom kníh Moderná Bratislava, Vojnová Bratislava a spoluautorom Atlasu sídlisk Bratislavy a publikácie Bratislava (ne)plánované mesto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Paneláky a sídliská nie sú charakteristické len pre východnú Európu, sú aj vo Francúzsku či v Británii. Ako sa mení ich vnímanie u nás a v západnej Európe?

Po druhej svetovej vojne sa u nás začal budovať socialistický štát, na Západe vznikol koncept „welfare state“, sociálneho štátu. V 70. rokoch sa na Západe začala prehodnocovať myšlienka silného štátu a s tým súviselo ukončenie sociálnej výstavby a zároveň prichádzala aj kritika, ako by architektúra mala vyzerať.

V rozhovore sa dozviete: ako vznikali prvé sídliská v Bratislave,

ako ovplyvnil socializmus modernistické ideály,

ako sa vyvíjal koncept sídlisk v priebehu 20. storočia,

čo ovplyvnilo výstavbu Petržalky,

čo sa deje so sídliskami vo Francúzsku a v Anglicku,

či zvládnu paneláky ďalšie dekády,

akých premien sú panelové domy schopné,

akú majú sídliská perspektívu do budúcnosti.

Kedy sa začalo kriticky hľadieť na sídliská u nás? A čo sa im vlastne vyčítalo?

Už za socializmu v 80. rokoch sa ozývala kritika monotónnosti. Modernizmus priniesol rozdelenie mesta na funkčné zóny, v jednej časti mesta sa pracovalo, inde sa spalo, inde bolo centrum obchodu. To sa neskôr ukázalo ako nie úplne vhodný koncept. Začalo sa hovoriť o polyfunkčnosti, o tom, že by to malo byť premiešané. Sídliská boli príkladom funkčného rozdelenia na zóny.

Ako vyzeral tento modernistický ideál?

Urbanisti vychádzali z kritiky 19. storočia, keď divoko rástol priemysel, továrne vznikali v tesnej blízkosti miest a životné prostredie v mestách bolo kritické. Prevládla myšlienka vytvárať logicky rozdelené mestá. Bývanie malo byť v ideálnom zelenom prostredí, ktoré nie je rušené centrom a nie je ani v blízkosti priemyslu. Sídliská sú prvkom takéhoto funkčného mesta.

Kde v Bratislave vidíme prvé známky tohto prístupu?

V medzivojnovom období sú to projekty od Friedricha Weinwurma – Unitas, Nová doba a ďalšie zo začiatku 30. rokov, keď sa v Československu začalo stavať sociálne bývanie. Ďalší príklad sú bytové domy na Miletičovej ulici od architekta Emila Beluša.

Čo sa zmenilo s príchodom socializmu?

Keďže zmizol „problém“ so súkromným vlastníctvom, architekti a urbanisti dostali k dispozícii veľké pozemky, na ktorých mohli stavať tak, ako si predstavovali, že je to správne. Nemuseli bojovať o parcely a hľadať konsenzus medzi jednotlivými vlastníkmi.

Odrazilo sa to aj na štýle?

Na začiatku 50. rokov sa prejavil ideologický a politický tlak – zo Sovietskeho zväzu. Moderný funkcionalistický štýl sa považoval za niečo kozmopolitné alebo imperialistické. Socialistický realizmus bol návratom k tradicionalizmu a k ľudovosti, k sedlovým strechám a výzdobám. Architektom sa to však veľmi nepáčilo a keď Stalin zomrel, prešli späť k moderne a nadviazali na to, čo sa začalo v medzivojnovom období.

Kde v Bratislave to môžeme vidieť?

Najzaujímavejším príkladom tejto premeny je sídlisko Miletičova. V 50. rokoch sa začal projektovať obytný súbor v štýle socialistického realizmu, teda klasická bloková zástavba s výzdobami, so zvýraznenou vstupnou časťou. Zároveň sa tu prejavovali moderné predstavy – v rámci bloku boli umiestnené škôlky a občianska vybavenosť. V druhej polovici 50. rokov k tejto tradičnej architektúre ten istý architekt navrhol štyri moderné vežové domy a kúpalisko Delfín, ktoré už ukazujú oslobodenie sa od výzdoby.

Pred 50 rokmi sa začala stavať Petržalka. Čím bol tento projekt výnimočný?

Bolo to najväčšie sídlisko, ktoré sa začalo stavať a ktoré bolo plánované. Bolo to aj prvé prekročenie Bratislavy na druhý breh Dunaja, dovtedy bola Petržalka samostatná obec. Samozrejme, dôležité boli aj všetky peripetie jej vzniku, od veľkej medzinárodnej súťaže, kde porota ocenila päť výnimočných návrhov, v ktorých boli zastúpení väčšinou západní architekti, zo Spojených štátov, z Rakúska či z Japonska. Súťaž sa konala v roku 1967 a bola jedna z posledných modernistických súťaží, kde figurovala idea vytvárania sociálneho štátu. V 70. rokoch sa od toho postupne upúšťalo.

Aký bol rozdiel medzi prvými sídliskami a tými, ktoré sa realizovali neskôr? Brali architekti do úvahy pripomienky obyvateľov?

Začiatkom 60. rokov bol v Československu realizovaný veľký sociologicko-architektonický výskum týkajúci sa bývania. Intenzívne sa riešilo, ako má bývanie vyzerať, od detailov, ako by sa mala robiť kuchyňa, aká by mala byť jej dispozícia, až po prostredie. Historické obytné domy, ktoré nespĺňali moderné štandardy bývania, žiaľ, neboli rekonštruované, ale nahrádzali sa novými. Byt na sídlisku bol preto často veľkým zlepšením životných podmienok pre tých, ktorí prišli zo starých domov alebo z vidieka.

V 60. rokoch sa dá hovoriť o vrchole modernistickej výstavby sídlisk, najznámejšie sú Ružinov a Karlova Ves. V 70. rokoch sa začalo kritizovať, že sa stavia len pozdĺž žeriavových koľajníc, že je to vždy jeden dom za druhým. Následne sa architekti snažili vytvárať organické konfigurácie, vytvárať nezvyčajné bloky panelových domov, ako sú sídliská Medzi jarkami či Petržalka, ale priniesli len ešte väčší chaos a sťažili orientáciu v priestore. V 80. rokoch sa architekti opäť vracali k hustejšej a kompaktnejšej štruktúre, ako možno pozorovať na Dlhých dieloch.

Ako sa sídliská zmenili po páde komunizmu?