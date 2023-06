Letná čitáreň v bratislavskej Medickej záhrade prinesie 40 podujatí

Milovníkom starej Bratislavy a jej histórie je určený cyklus Rozprávanie o Bratislave.

BRATISLAVA. Letnú čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste slávnostne otvoria v pondelok o 17.00 h besedou s poľskou spisovateľkou žijúcou na Slovensku Weronikou Gogola.

V poradí 18. ročník medzi Bratislavčanmi obľúbenej akcie prinesie počas tohto leta 40 podujatí.

"S cieľom vytvoriť pohodovú atmosféru v parku pre všetky vekové kategórie," dodáva Lenka Čechvalová zo Staromestskej knižnice, ktorá čitáreň organizuje.

Návštevníkov čakajú Rozprávania o Bratislave, divadlá a animované filmy pre deti, tvorivé dielničky, čítačky, stretnutia a diskusie so zaujímavými ľuďmi.

V ponuke čitárne nájdu takmer 70 titulov slovenských aj cudzojazyčných novín a časopisov.

"Na svoje si prídu aj knihomoli, ktorí sa zaujímajú o knižné novinky a ich recenzie. Nebudú chýbať ani tituly pre malých čitateľov. V knižnom domčeku budú celé leto cirkulovať knihy, ktoré dostanú druhú šancu – môžete si ich požičať alebo aj nechať," avizuje Staromestská knižnica s tým, že v letnej čitárni je možné využiť aj wifi pripojenie, ktoré je v Medickej záhrade.

Pripravený je tiež kultúrny program pre všetky generácie. Najmenších čakajú zážitkové čítania, divadelné predstavenia na motívy kníh, tvorivé dielničky či burzy knižiek a hračiek alebo projekcie animovaných filmov. Dospelí sa v rámci cyklu Čítanie v tráve stretnú s viacerými slovenskými autormi.

"Počas hudobno-poetického pásma si pripomenieme s pesničkárkou Evou Golovkovou a hercom Jánom Gallovičom tvorbu poetky Maše Haľamovej. Teatrológ Karol Mišovic predstaví svoju najnovšiu knihu o legendárnej herečke Zdene Gruberovej," dodávajú organizátori.

Milovníkom starej Bratislavy a jej histórie je určený cyklus Rozprávanie o Bratislave.

Zaujať môžu aj klimatický workshop či cestovateľské prezentácie, ktoré návštevníkov vezmú na španielske ostrovy aj do exotickej Indonézie. Chýbať nebude medzigeneračné podujatie SPOLU a NAPLNO, ktoré sa koná pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

Letná čitáreň bude otvorená do 31. augusta, v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 10.00 do 14.00 h.

Umiestnená je pri východnej bráne Medickej záhrady (vchod z Poľnej ulice). Služby sú bezplatné a vstup na podujatia je voľný.