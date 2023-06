Letisko v Bratislave spustilo novú pravidelnú linku do Podgorice

Do hlavného mesta Čiernej Hory sa bude lietať dvakrát týždenne do polovice septembra.

BRATISLAVA. K pravidelným leteckým spojeniam z Bratislavy v letnej sezóne pribudla linka do Podgorice.

Prvý let do hlavného mesta Čiernej Hory vypravili na Letisku M. R. Štefánika v sobotu popoludní, linku prevádzkuje spoločnosť Air Montenegro dvakrát týždenne, okrem soboty aj v utorok, do polovice septembra.

Let trvá viac ako hodinu, pričom Podgorica je vzdialená od Jadranského mora približne 65 kilometrov.

Prvý let využilo 70 pasažierov

Dopravca zriadil linku aj preto, že doposiaľ neexistovalo letecké spojenie medzi Slovenskom a Čiernou Horou.

Záujem prejavili aj cestovné kancelárie a touroperátori, ktorí ponúkajú dovolenku vo vyhľadávanej turistickej destinácii.

„Po otvorení letov z Českej republiky v minulom roku sme sa rozhodli otvoriť aj priame spojenie medzi Čiernou Horou a Bratislavou. Na prvom lete bolo 70 ľudí, čo je relatívne dobre na to, že sezóna ešte úplne nezačala,“ povedal na bratislavskom letisku zástupca Air Montenegro pre Českú republiku a Slovensko Pavel Točík.

Linku môžu využívať aj individuálni cestujúci, spoločnosť ju zabezpečuje s lietadlom Embraer 195 s kapacitou 116 miest pre cestujúcich.

Zelenšia a lacnejšia

Návštevníci zo Slovenska chodia na dovolenku pri Jadrane najmä do Chorvátska.

„Čierna Hora oproti veľmi populárnemu Chorvátsku sa líši tým, že je podstatne zelenšia. Chorvátsko sa stalo extrémne drahou destináciou, Čierna Hora je podstatne lacnejšia,“ podotkol Točík s tým, že cenovo je porovnateľná so Slovenskom.

Čierna Hora je podľa neho známa kvalitnou gastronómiou, príjemnými ľuďmi, ale inak je to veľmi podobná balkánska krajina. Okrem mora, zálivov a zátok pripomínajúcich fjordy má rozmanitú hornatú prírodu.

Air Montenegro prevádzkuje z Česka do Čiernej Hory dve linky. „Lietame z Prahy štyrîkrát týždenne a z Brna dvakrát týždenne do Tivatu,“ priblížil zástupca aerolínií.

Na otázku, prečo linku z Bratislavy nelietajú tiež do Tivatu, ktorý leží v zálive Kotorská boka, odpovedal, že je to pre disponibilitu lietadiel. „Navyše, Podgorica je lepšia destinácia k dosiahnutiu všetkých prímorských letovísk,“ vysvetlil Točík.

Air Montenegro je nový národný letecký dopravca Čiernej Hory, vláda ju založila začiatkom roka 2021 a v júni toho istého roka začala prevádzku.