Kde inde môžete sadnúť do tanku a zničiť auto? Ako funguje biznis rozlúčok so slobodou

Cudzincov lákajú na lacný alkohol, striptíz a adrenalín. Najhorší boli podľa sprievodkyne Slováci.

Lacný alkohol a pekné ženy. Takto vyzerá skrátený opis Bratislavy na stránkach zameraných na rozlúčky so slobodou. Bratislava v nich už niekoľko rokov figuruje spolu s Prahou, Budapešťou či Krakovom.

Do Bratislavy prichádzajú najmä v letnej sezóne stovky mužov väčšinou zo západnej Európy užiť si rozlúčky so slobodou v podobe víkendu plného zážitkov a alkoholu. Pobyt im väčšinou zabezpečujú slovenské aj zahraničné agentúry špecializujúce sa na tento typ turizmu.

V článku sa dočítate: prečo si zahraniční turisti vyberajú práve Bratislavu

aké aktivity majú najväčší úspech

čo všetko turistom poskytnú agentúry

ako sa turisti správajú v porovnaní so Slovákmi

čo sa očakáva od sprievodkyne pre skupiny, ktoré prišli na rozlúčku so slobodou

ako vnímajú služby agentúr samotní turisti

ako sa mesto pozerá na atrakciu beerbike

akú koncepciu cestovného ruchu chce vytvoriť mesto.

Mestá v strednej Európe majú už roky reputáciu, že sa v nich dá divoko a hlavne lacno zabaviť. „Ak na svojej rozlúčke so slobodou chcete striptérky a ďalšie striptérky, východná Európa rozhodne nie je krokom vedľa,“ dočítate sa v ponuke. Lákajú aj na rôzne sprievodné aktivity, napríklad extrémne športy, alebo streľbu zo zbrane.

Podobné „mužské“ aktivity patria k najväčším atrakciám Bratislavy. „Najväčší záujem je o strelnicu, to je pre mužov prichádzajúcich na rozlúčku so slobodou najzaujímavejšie, pretože v ich krajinách, v Rakúsku, Nemecku a Anglicku, je to zakázané. Tu si to môžu vyskúšať legálne a neváhajú za to zaplatiť,“ vysvetľuje vysvetľuje Lukáš Krňoul, prevádzkovateľ Bratislava Beer Bike, jeden z tých, ktorý rozlúčky so slobodou organizujú.

„Náš hlavný chlieb je beerbike, prevádzkujeme tri, na to sa nabaľujú ďalšie veci, ktoré tie skupinky vyhľadávajú, od transferu z letiska po úplný servis, po guidku, ktorá ich vezme po miestnych krčmách, alebo ďalšie aktivity, večere v miestnych reštauráciách, vstup do klubu a podobne," vysvetľuje Krňoul.

Francúzov pritiahol tank za Bratislavou

Skupina francúzskych turistov z Paríža prišla do Bratislavy špeciálne pre možnosť, ktorú inde neponúkali - ženích si neďaleko Bratislavy mohol sadnúť do tanku a zrovnať zo zemou pristavené auto. Niečo také je vo Francúzsku nepredstaviteľné, podobnú možnosť nenašli ani vo Viedni, kam prileteli.