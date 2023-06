Pre samit lídrov B9 treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami

Obmedzenia budú na trase presunu delegácií.

BRATISLAVA. Pre utorkový samit prezidentov Bukureštskej deviatky treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami.

Trvať majú do 11.00 h, následne opäť od 16.00 do 17.30 h, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

"Upozorňujeme vodičov, že v súvislosti so stretnutím prezidentov B9 je potrebné počítať s možnými dopravnými obmedzeniami v čase do 11.00 h, a to na trase presunu delegácií nasledovne: Letisko M. R. Štefánika - diaľnica D1 - Most SNP, Staromestská ulica, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Hodžovo námestie a Palisády, Bratislavský hrad," ozrejmila.

Po skončení samitu budú zase dopravné obmedzenia platiť v uvedenej trase v opačnom smere od 16.00 do 17.30 h.

"Z uvedeného dôvodu odporúčame vodičom, aby zvážili jazdu po uvedených trasách a časoch. Taktiež vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície," dodala hovorkyňa.