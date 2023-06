Neplytvať jedlom pomáha v Bratislave nová aplikácia

Koncept potravinových balíčkov je známy v zahraničí. Využívajú ho študenti, cestovatelia a tí, čo chcú šetriť.

Ušetriť za jedlo a ešte k tomu obmedziť plytvanie jedlom – koncept, ktorý už dávno funguje v európskych mestách, sa konečne dostal aj do Bratislavy.

Prináša ho aplikácia Munch, ktorá spája prevádzky s nadbytočným jedlom a zľavychtivých zákazníkov.

Princíp je jednoduchý, prevádzka sa zaregistruje a každý deň ponúka balíčky jedla, ktorým sa končí spotreba za zníženú sumu.

Zákazník si kúpi balíček bez toho, aby vedel ovplyvniť jeho obsah. Spravidla je to win-win situácia, prevádzka predá jedlo, ktoré by sa inak vyhodilo, a zákazník ušetrí 50 až 70 percent z ceny potravín.

V zahraničí tento koncept využívajú študenti, cestovatelia, ľudia ktorí chcú ušetriť, ale aj tí, ktorým skrátka prekáža, koľko hodnotného jedla denne končí v koši.

Aplikácia Munch funguje na Slovensku od apríla tohto roku. Za prvé dva mesiace sa zaregistrovalo približne štyridsať partnerov a aplikáciu si stiahlo vyše 8000 používateľov. Zatiaľ funguje iba v Bratislave, zakladatelia však vnímajú záujem aj v iných mestách a pripravujú expanziu.

Na to, aby aplikácia mala reálny dosah na zníženie potravinového odpadu, je ešte priskoro. Od spustenia platformy sa takýmto spôsobom zachránilo dvetisíc balíčkov. Do konca roka by Munch chcel toto číslo zvýšiť na 35-tisíc.

Ako zachrániť jedlo cez aplikáciu

Pri otvorení aplikácie uvidíte zoznam prevádzok ponúkajúcich balíčky potravín. Možno si ich pozrieť aj na mape a nájsť tú, ktorá je k vám najbližšie. Ponuka sa zatiaľ nedá porovnať s tou v iných krajinách, kde takéto projekty fungujú už dlhšie, prevádzky však postupne pribúdajú. Medzi partnermi sú viaceré reťazce ako Starbucks, Starý otec alebo Anker.