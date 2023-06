Nový harmonogram ráta s dostavbou električky v Petržalke do septembra 2024

O avizovanom termíne pochybuje starosta Petržalky a bratislavský mestský poslanec Hrčka.

BRATISLAVA. Výstavbu električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova – Janíkov dvor, by mali dokončiť do 30. septembra 2024.

Potvrdzuje to aktualizovaný harmonogram prác, ktorý zverejnilo hlavné mesto. Tento termín bol v uplynulých mesiacoch uvedený aj v materiáloch, o ktorých rokovalo mestské zastupiteľstvo či mestská dopravná komisia. Petržalský starosta Ján Hrčka si však nemyslí, že bude dodržaný.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v uplynulom období viackrát potvrdil, že tento významný dopravný projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Ukončenie prác avizoval až v budúcom roku.

Nový harmonogram prác má podľa magistrátu umožniť, aby sa doprava po električkovej trati mohla spustiť v predstihu, teda ešte pred samotným ukončením stavby.

Vedenie Petržalky pochybuje

"Myslím si, že trať najskôr bude postavená začiatkom roka 2025, ak nenastanú ďalšie komplikácie. Ak áno, tak to môže byť až v polovici roka 2025," uviedol počas májovej platformy starosta on-line.

Trať by podľa neho mohla byť hotová do konca roka 2024 len v prípade, ak by sa na nej pracovalo aj počas víkendov či sviatkov. To by však podľa neho zároveň celú stavbu predražilo.

Mestská časť podľa starostu nemá páky na to, aby magistrát donútila činnosť zrýchliť. Zároveň si však nemyslí, že by hlavné mesto tempo úmyselne spomaľovalo.

"Keď urobíte na začiatku zlé rozhodnutie, keď zle urobíte súťaž a podceníte niektoré veci, de facto nastúpite do vlaku, z ktorého je ťažké vystúpiť. Respektíve máte voľbu veľmi zlú a ešte horšiu," poznamenal Hrčka.

Neplnia si míľniky

Ani šéf bratislavskej mestskej dopravnej komisie a starosta Jaroviec Jozef Uhler nepredpokladá, že by električka na koniec Petržalky začala jazdiť už v budúcom roku. Hoci predpokladá, že novú električkovú trať dokončia v budúcom roku, spustenie očakáva až v roku 2025.

Obavy o tom, že električka v roku 2024 premávať ešte nebude, vyjadril viackrát aj bratislavský mestský a petržalský miestny poslanec Ján Karman. Argumentoval okrem iného neplnením míľnikov stavebných prác.

S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Poukazuje pritom na fázovanie projektu.