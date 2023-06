Bratislava plánuje tento rok rozšíriť reguláciu parkovania o ďalšie zóny v Novom Meste

Návrh môže verejnosť pripomienkovať.

BRATISLAVA. Hlavné mesto plánuje tento rok rozšíriť systém regulovaného parkovania (PAAS) do ďalších lokalít bratislavského Nového Mesta. Má ísť o sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice, v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli.

Taktiež o lokality Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. Návrh môže verejnosť pripomienkovať.

"Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania," informuje bratislavský magistrát na webe PAAS.

V regulovaných zónach je totiž možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. Výnimkou sú len niektoré vnútrobloky, ktoré sú však vždy označené dopravným značením. Návrh projektu nájdu obyvatelia na webovej stránke www.paas.sk.

Pripomienky k navrhovanému dopravnému značeniu môžu posielať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky@paas.sk. Urobiť tak môžu do 16. júna. Hlavné zmeny v doprave zároveň verejnosti predstavia zástupcovia mesta a mestskej časti on-line 7. júna.

PAAS, ktorý mesto označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.

Hlavné mesto má tento rok v pláne rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí. Jednou z nich má byť ďalšia zóna v Starom Meste, a to zóna Centrum - Panenská, ktorá by sa mala pridať v auguste. V pláne je tiež napríklad rozšíriť systém regulovaného parkovania v Petržalke pre časť Dvory V a VI a Šustekovu ulicu.