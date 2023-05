Bratislava zasahovala na takmer dvesto liahniskách komárov

Situáciu ovplyvnili výdatné dažde.

BRATISLAVA. Od marca zasahovalo hlavné mesto na takmer 200 liahniskách komárov. V teréne sa zároveň vykonalo doteraz viac ako 3000 monitoringov. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavský magistrát.

Minulý týždeň zasahovalo hlavné mesto letecky pozdĺž rieky Morava v Devínskej Novej Vsi.

Pozemné zásahy realizuje v Podunajských Biskupiciach, Petržalke, Jarovciach, Rusovciach, Devíne, ale tiež pri Železnej studničke či nad Račou.

"Aktuálnu situáciu ovplyvnili výdatné dažde nasledované teplým počasím a tiež zvýšené hladiny Dunaja a Moravy," konštatuje magistrát s tým, že komplikáciu predstavuje aj liahnutie komárov v okolí Bratislavy.

Na tomto území však hlavné mesto zasahovať nemôže, pričom v závislosti od poveternostných podmienok sa môžu komáre z okolitých obcí dostať aj na územie Bratislavy. "Proti larvám komárov zasahujeme v čo najkratšom čase všade tam, kde je to možné," ubezpečuje magistrát.

K prvému vyliatiu Moravy do jej inundačného územia prišlo v apríli. Dobrovoľníci z okolitých dedín zasahovali na 30 hektároch samostatných liahnísk komárov od Vysokej pri Morave po kataster obce Veľké Leváre. Následne sa v polovici mája začala Morava vylievať druhýkrát.

Na väčšine územia nové larvy zaznamenané neboli, vo väčších množstvách sa objavili v katastri obce Sekule. V prípade dospelých komárov je subjektívne najhoršia situácia v alúviu rieky na území Malých a Veľkých Levár a Moravského Svätého Jána.

Bratislavský samosprávny kraj zároveň zdôrazňuje dôležitosť spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov v území, kde sa vyskytujú záplavy, čím sa vytvárajú podmienky pre rozmnožovanie komárov.

Cieľom snáh je vznik takého obdobného združenia obcí na Slovensku, aké funguje na rakúskom území. V máji bol záujem zo strany krajov i starostov primoravských obcí deklarovaný.

Združenie obcí by mohlo zefektívniť aplikovanie biologického prípravku BTI do liahnísk komárov, zlepšiť ich monitorovanie počas sezóny, ale tiež zjednotiť žiadosti smerom k štátnym inštitúciám, ktoré by sa mali taktiež zapojiť do riešenia následkov záplav, ako je aj kalamitné premnoženie komárov. V súčasnosti funguje projekt cezhraničnej spolupráce Mosquito Bioregulation, mobilná aplikácia na monitoring liahnísk i systém včasného varovania.

Cieľom zásahov nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie. Na území mesta, ale aj

na Záhorí sa totiž nachádzajú viaceré miesta, v ktorých pre ich stupeň ochrany nie je možné použiť ani biologický larvicíd BTI, ktorý je pre ostatnú faunu a flóru neškodný. Hlavné mesto zároveň prišlo s BTI vo forme tabliet pre záhradky.