Bratislava zvyšuje sadzbu dane za ubytovanie, v Starom Meste o sto percent

Všeobecne záväzné nariadenie začne platiť od júla.

BRATISLVAA. Hlavné mesto zvýši sadzbu dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste bude po novom 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur.

Vyplýva to z novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorú vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Pôvodné VZN z roku 2016 určilo jednotnú sadzbu 1,70 eura na osobu a prenocovanie.

"Zvýšenie predstavuje pri navrhovanej sadzbe tri eurá 76-percentný nárast a pri sadzbe 3,50 eur až 105-percentný nárast," konštatuje dôvodová správa materiálu.

V roku 2022 bol príjem z dane za ubytovanie vo výške 3 548 516 eur. Schválením nových sadzieb by mohol v roku 2023 dosiahnuť príjem podľa bratislavského magistrátu 4 837 242 eur.

To by znamenalo zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta v tomto roku o približne 1 288 726 eur. V roku 2024 sa predpokladá príjem do mestskej pokladnice vo výške 5 416 265 eur.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Ním môže byť hotel, motel, botel, hostel či penzión. Ale tiež apartmánový, kúpeľný a liečebný dom. Rovnako tak ubytovňa, chata, zrub, bungalov, kemping, minikemp, rodinný dom alebo byt v bytovom a rodinnom dome.

Od dane je oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane svojho sprievodcu, osoba do 18 rokov veku alebo staršia ako 70 rokov. Môže to byť tiež študent do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2023.