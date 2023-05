Doprava v Bratislave zdražie – otázky a odpovede

Cena cestovného sa zvýši o 20 percent.

Cestovné v hromadnej doprave v Bratislavskom kraji zdražie. Ide o reakciu na zvýšené náklady, infláciu a výpadky v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy.

Dopravcovia zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, teda Dopravný podnik Bratislava, Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko tvrdia, že dali „prednosť“ zvýšeniu cien cestovných lístkov pred rušením niektorých liniek či predlžovaním intervalov spojov.

Kedy sa zmení cena cestovných lístkov?

K úprave cestovného v rámci IDS BK dôjde 1. júla 2023, teda na začiatku letných prázdnin. Naposledy bola tarifa upravená v roku 2021.

Koľko bude po novom stáť cestovný lístok?

Cestovné lístky zdražejú v priemere o 20 percent. To znamená, že 30-minútový lístok bude namiesto 90 centov stáť 1,10 eura. Hodinový lístok bude stáť 1,60, v prípade štyroch zón 2 eurá. Celodenný 24-hodinový cestovný lístok zdražie na 4,80 eura, 30-dňový predplatný cestovný lístok bude stáť 36 eur. Detailnejšie ceny všetkých lístkov nájdete v tabuľke.

Bude naďalej platiť, že lístky zakúpené elektronicky sú lacnejšie?

Áno, 10-percentná zľava na elektronické lístky ostáva v platnosti. Základný lístok kúpený cez aplikáciu IDS BK bude teda namiesto 1,10 eura stáť 97 centov. Jedna cesta do 45 minút so službou Kartuj, teda pri kúpe lístka priložením karty alebo smart zariadenia priamo v autobuse, bude stáť 1,20 eura.

Koho sa zvyšovanie cien netýka?

Zvyšovanie cien sa netýka predplatných cestovných lístkov pre deti a mládež do 18 rokov. Pre nich budú týždňové až ročné lístky za nezmenenú sumu.

Zmení sa aj cena pokút?

Základná sadzba sankčnej úhrady bude 110 eur plus výška cestovného. Pri úhrade na mieste a do 10 pracovných dní bude 80 eur plus výška cestovného.