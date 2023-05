Na hraničnom priechode medzi Bratislavou a Českom začínajú s opravou diaľnice

Práce potrvajú do polovice júna.

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť postupne opravuje vozovku na diaľnici D2 medzi hraničným priechodom Brodské/Břeclav a Bratislavou.

Ako informuje NDS na svojom webe, ide prevažne o opravu vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice. Práce potrvajú približne do polovice júna v závislosti od poveternostných podmienok.

Opravu D2 rozdelili do niekoľkých častí. Najskôr začali s opravou vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice na D2 v smere z Bratislavy do ČR v kilometri 55,020 – 54,370.

Túto opravu rozdelili na dve etapy, pričom prvú realizovali uplynulý víkend. Druhá etapa potrvá od soboty 27. mája od 7:00 do nedele 28. mája do 20:00. Ďalšia časť - oprava vozovky takisto na vonkajšom jazdnom pruhu a krajnice v smere z Bratislavy do Českej republiky v kilometri 17,300 – 15,950, sa začína dnes a potrvá do piatka 26. mája do 14:00.

„Opravné práce spočívajú prevažne vo výmene obrusnej a ložnej vrstvy vozovky v rôznych hrúbkach od 5 do 18 centimetrov," konštatuje spoločnosť.

Najskôr začnú frézovaním vozovky v požadovanej šírke a hrúbke, následne povrch vyzametajú a zalejú trhliny na vozovke. Následne aplikujú spojovací postrek, a tam, kde si to stav vozovky vyžaduje, použijú aj výstužnú geomrežu. Práce budú pokračovať postupným kladením nových vrstiev asfaltového koberca.

Oprava vozovky vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice v smere z Bratislavy do ČR v kilometri 45,000 – 43,070 potrvá od pondelka 29. mája od 7:00 do piatka 2. júna do 14:00.

Oprava vozovky vnútorného jazdného pruhu v smere z ČR do Bratislavy v kilometri 38,480 – 40,550 potrvá od pondelka 5. júna od 10:00 do štvrtka 8. júna do 20:00.

Oprava vozovky vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice v smere z ČR do Bratislavy v kilometri 15,950 – 18,250 potrvá od pondelka 12. júna od 10:00 do nedele 18. júna do 12:00. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom páse.